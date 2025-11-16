https://ria.ru/20251116/bpla-2055298665.html
В мэрии Волгограда рассказали о ситуации с электричеством после атаки БПЛА
В мэрии Волгограда рассказали о ситуации с электричеством после атаки БПЛА
Подача электричества, воды и тепла в многоэтажках Волгограда после атаки БПЛА осуществляется в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. РИА Новости, 16.11.2025
волгоград
