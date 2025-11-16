https://ria.ru/20251116/bpla-2055261560.html
В Воронежской области обломки БПЛА повредили объект инфраструктуры
В Воронежской области обломки БПЛА повредили объект инфраструктуры - РИА Новости, 16.11.2025
В Воронежской области обломки БПЛА повредили объект инфраструктуры
Обломки БПЛА повредили инфраструктурный объект в Воронежской области, возникло возгорание, которое было оперативно потушено, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 16.11.2025
воронежская область
В Воронежской области обломки БПЛА повредили объект инфраструктуры
После атаки БПЛА на объект инфраструктуры в Воронежской области произошел пожар