В Воронежской области обломки БПЛА повредили объект инфраструктуры
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:18 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/bpla-2055261560.html
В Воронежской области обломки БПЛА повредили объект инфраструктуры
В Воронежской области обломки БПЛА повредили объект инфраструктуры - РИА Новости, 16.11.2025
В Воронежской области обломки БПЛА повредили объект инфраструктуры
Обломки БПЛА повредили инфраструктурный объект в Воронежской области, возникло возгорание, которое было оперативно потушено, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T09:18:00+03:00
2025-11-16T09:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68c552819fa2c4382de5c576a1f15aa6.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
В Воронежской области обломки БПЛА повредили объект инфраструктуры

После атаки БПЛА на объект инфраструктуры в Воронежской области произошел пожар

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Обломки БПЛА повредили инфраструктурный объект в Воронежской области, возникло возгорание, которое было оперативно потушено, сообщил губернатор Александр Гусев.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО ночью перехватили и уничтожили три БПЛА над Воронежской областью.
"Обломками БПЛА был поврежден инфраструктурный объект (в Воронежской области - ред.), возникло возгорание, которое было оперативно потушено", - написал Гусев в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что количество сбитых за ночь БПЛА увеличилось до шести.
В одном районе при падении подавленного БПЛА также поврежден фасад частного дома и забор, уточнил Гусев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
