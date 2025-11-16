https://ria.ru/20251116/bpla-2055255028.html
Над семью регионами за ночь сбили 57 украинских БПЛА
Силы ПВО сбили за ночь 57 украинских беспилотников над российской территорией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T07:50:00+03:00
2025-11-16T07:50:00+03:00
2025-11-16T14:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
самарская область
андрей бочаров
вооруженные силы украины
волгоград
безопасность
саратовская область
россия, самарская область, андрей бочаров, вооруженные силы украины, волгоград, безопасность, саратовская область, брянская область, ростовская область, курская область, воронежская область
