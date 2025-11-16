Над семью регионами за ночь сбили 57 украинских БПЛА

"С 23:00 мск 15 ноября до 7:00 16 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.

В Волгограде при атаке украинских дронов получили повреждения два жилых дома. Пострадали три человека, одного из них госпитализировали. Пятьдесят жильцов разместили в ПВР.