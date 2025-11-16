Рейтинг@Mail.ru
Над семью регионами за ночь сбили 57 украинских БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:50 16.11.2025 (обновлено: 14:07 16.11.2025)
https://ria.ru/20251116/bpla-2055255028.html
Над семью регионами за ночь сбили 57 украинских БПЛА
Над семью регионами за ночь сбили 57 украинских БПЛА
Силы ПВО сбили за ночь 57 украинских беспилотников над российской территорией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.11.2025
Над семью регионами за ночь сбили 57 украинских БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2"
Боевое дежурство экипажа ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Силы ПВО сбили за ночь 57 украинских беспилотников над российской территорией, сообщило Минобороны.
"С 23:00 мск 15 ноября до 7:00 16 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Российские бойцы сбили:
  • 23 БПЛА — в Самарской области;
  • 17 — в Волгоградской;
  • по пять — в Саратовской и Ростовской;
  • по три — в Курской и Воронежской;
  • один — в Брянской.
В Волгограде при атаке украинских дронов получили повреждения два жилых дома. Пострадали три человека, одного из них госпитализировали. Пятьдесят жильцов разместили в ПВР.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
