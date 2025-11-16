Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области при атаке БПЛА пострадали два частных дома - РИА Новости, 16.11.2025
13:05 16.11.2025
В Волгоградской области при атаке БПЛА пострадали два частных дома
Два частных дома в СНТ в Волжском Волгоградской области повреждены в результате атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщает мэрия города. РИА Новости, 16.11.2025
происшествия
волжский
волгоградская область
волгоград
андрей бочаров
волжский
волгоградская область
волгоград
происшествия, волжский, волгоградская область, волгоград, андрей бочаров
Происшествия, Волжский, Волгоградская область, Волгоград, Андрей Бочаров
В Волгоградской области при атаке БПЛА пострадали два частных дома

ВОЛГОГРАД, 16 ноя - РИА Новости. Два частных дома в СНТ в Волжском Волгоградской области повреждены в результате атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщает мэрия города.
"В результате дополнительного обследования территории после падения обломков зафиксировано повреждение двух частных домовладений в СНТ "Цветущий сад" (город Волжский - ред.). В одном из зданий выбиты оконные стекла... Пострадавших нет", - сообщила мэрия города в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор региона Андрей Бочаров сообщал, что в ночь на воскресенье жилые дома в двух районах Волгограда подверглись атаке БПЛА, три человека пострадали, есть повреждения.
Атака ВСУ на жилой дом в Волгограде - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В результате атаки БПЛА в Волгограде пострадали окна и фасады многоэтажек
ПроисшествияВолжскийВолгоградская областьВолгоградАндрей Бочаров
 
 
