В Волгоградской области при атаке БПЛА пострадали два частных дома
В Волгоградской области при атаке БПЛА пострадали два частных дома - РИА Новости, 16.11.2025
В Волгоградской области при атаке БПЛА пострадали два частных дома
Два частных дома в СНТ в Волжском Волгоградской области повреждены в результате атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщает мэрия города. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T13:05:00+03:00
происшествия
волжский
волгоградская область
волгоград
андрей бочаров
В Волгоградской области при атаке БПЛА пострадали два частных дома
