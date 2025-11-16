https://ria.ru/20251116/biznes-2055294574.html
Российская организация получила сертификат халяль-продукции в Индонезии
Российская организация получила сертификат халяль-продукции в Индонезии - РИА Новости, 16.11.2025
Российская организация получила сертификат халяль-продукции в Индонезии
Международный центр стандартизации и сертификации (МЦСиС) "Халяль" при Духовном управлении мусульман (ДУМ РФ) стал первой отечественной организацией, включённой РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T14:12:00+03:00
2025-11-16T14:12:00+03:00
2025-11-16T14:12:00+03:00
религия
россия
юар
йоханнесбург
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152521/19/1525211932_3:0:3989:2242_1920x0_80_0_0_0e3a95463684315496feed7c40533167.jpg
https://ria.ru/20250912/gazizov-2041382726.html
россия
юар
йоханнесбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152521/19/1525211932_501:0:3490:2242_1920x0_80_0_0_3a8323964544005c83014ad3a1a3645c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юар, йоханнесбург, в мире
Религия, Россия, ЮАР, Йоханнесбург, В мире
Российская организация получила сертификат халяль-продукции в Индонезии
Центр при ДУМ РФ получил сертификат для экспорта халяльной продукции в Индонезию
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Международный центр стандартизации и сертификации (МЦСиС) "Халяль" при Духовном управлении мусульман (ДУМ РФ) стал первой отечественной организацией, включённой в реестр государственного Агентства по обеспечению качества продукции "Халяль" Индонезии (BPJPH), что упрощает экспорт в эту страну продукции из РФ, соответствующей нормам ислама, сообщил РИА Новости руководитель МЦСиС "Халяль" Айдар Газизов.
"На проходящем в ЮАР
"Всемирном саммите Халяль 20" с участием более 50 государств МЦСиС при ДУМ РФ
включен в реестр государственного Агентства по обеспечению качества продукции "Халяль" Индонезии (BPJPH), нам вручен соответствующий документ. Таким образом, производители РФ могут получать сертификат в МЦСиС без привлечения экспертов BPJPH. Халяльная продукция РФ, соответствующая нормами ислама, получает широкую возможность прямого выхода в страну с самым большим мусульманским населением (200 миллионов человек) и в целом региона Юго-Восточной Азии", - сообщил в воскресенье из Йоханнесбурга
Газизов.
По его словам, в условиях санкционного давления на Россию, государства арабо-мусульманского мира становятся перспективным экспортным направлением для продукции агропромышленного комплекса РФ.
"Сегодня у нашего бизнеса есть возможность уверенно занять рынки Юго-Восточной Азии
, учитывая тот факт, что индонезийские партнеры активно ищут альтернативных поставщиков, например, говядины. Высококачественная продукция из России может занять серьезную нишу не только на рынке Индонезии
, но и, например, Малайзии
и других стран", - сказал Газизов.