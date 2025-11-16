Рейтинг@Mail.ru
Российская организация получила сертификат халяль-продукции в Индонезии
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате
Религия
 
14:12 16.11.2025
Российская организация получила сертификат халяль-продукции в Индонезии
Российская организация получила сертификат халяль-продукции в Индонезии - РИА Новости, 16.11.2025
Российская организация получила сертификат халяль-продукции в Индонезии
Международный центр стандартизации и сертификации (МЦСиС) "Халяль" при Духовном управлении мусульман (ДУМ РФ) стал первой отечественной организацией, включённой
2025
Российская организация получила сертификат халяль-продукции в Индонезии

Центр при ДУМ РФ получил сертификат для экспорта халяльной продукции в Индонезию

Джакарта
Джакарта. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Международный центр стандартизации и сертификации (МЦСиС) "Халяль" при Духовном управлении мусульман (ДУМ РФ) стал первой отечественной организацией, включённой в реестр государственного Агентства по обеспечению качества продукции "Халяль" Индонезии (BPJPH), что упрощает экспорт в эту страну продукции из РФ, соответствующей нормам ислама, сообщил РИА Новости руководитель МЦСиС "Халяль" Айдар Газизов.
"На проходящем в ЮАР "Всемирном саммите Халяль 20" с участием более 50 государств МЦСиС при ДУМ РФ включен в реестр государственного Агентства по обеспечению качества продукции "Халяль" Индонезии (BPJPH), нам вручен соответствующий документ. Таким образом, производители РФ могут получать сертификат в МЦСиС без привлечения экспертов BPJPH. Халяльная продукция РФ, соответствующая нормами ислама, получает широкую возможность прямого выхода в страну с самым большим мусульманским населением (200 миллионов человек) и в целом региона Юго-Восточной Азии", - сообщил в воскресенье из Йоханнесбурга Газизов.
По его словам, в условиях санкционного давления на Россию, государства арабо-мусульманского мира становятся перспективным экспортным направлением для продукции агропромышленного комплекса РФ.
"Сегодня у нашего бизнеса есть возможность уверенно занять рынки Юго-Восточной Азии, учитывая тот факт, что индонезийские партнеры активно ищут альтернативных поставщиков, например, говядины. Высококачественная продукция из России может занять серьезную нишу не только на рынке Индонезии, но и, например, Малайзии и других стран", - сказал Газизов.
Айдар Газизов
Айдар Газизов: индустрия халяль активно развивается в России
12 сентября, 11:00
