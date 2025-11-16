Российская организация получила сертификат халяль-продукции в Индонезии

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Международный центр стандартизации и сертификации (МЦСиС) "Халяль" при Духовном управлении мусульман (ДУМ РФ) стал первой отечественной организацией, включённой в реестр государственного Агентства по обеспечению качества продукции "Халяль" Индонезии (BPJPH), что упрощает экспорт в эту страну продукции из РФ, соответствующей нормам ислама, сообщил РИА Новости руководитель МЦСиС "Халяль" Айдар Газизов.