В "Билайне" рассказали о самых сложных случаях телефонного мошенничества

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Телефонные мошенники из раза в раз пытаются усложнить свои схемы, так, одним из самых трудных для отражения оказался случай в Дагестане - жертву атаковали трижды с интервалом в месяц, позвонив ей более 26 тысяч раз, рассказали РИА Новости в "Билайне".

В компании отметили, что с начала года было заблокировано почти 3,5 миллиарда звонков от мошенников и спамеров. Самой распространенной мишенью злоумышленников остаются люди старшего возраста, добавили там. Так, чуть больше трети всех заблокированных вредоносных звонков - 233 миллиона - пришлось на клиентов старше 65 лет.