В "Билайне" рассказали о самых сложных случаях телефонного мошенничества - РИА Новости, 16.11.2025
09:56 16.11.2025
В "Билайне" рассказали о самых сложных случаях телефонного мошенничества
В "Билайне" рассказали о самых сложных случаях телефонного мошенничества - РИА Новости, 16.11.2025
В "Билайне" рассказали о самых сложных случаях телефонного мошенничества
Телефонные мошенники из раза в раз пытаются усложнить свои схемы, так, одним из самых трудных для отражения оказался случай в Дагестане - жертву атаковали... РИА Новости, 16.11.2025
республика дагестан, пенза, москва, билайн
Республика Дагестан, Пенза, Москва, Билайн
В "Билайне" рассказали о самых сложных случаях телефонного мошенничества

В Дагестане телефонные мошенники позвонили жертве 26 тысяч раз за три месяца

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Телефонные мошенники из раза в раз пытаются усложнить свои схемы, так, одним из самых трудных для отражения оказался случай в Дагестане - жертву атаковали трижды с интервалом в месяц, позвонив ей более 26 тысяч раз, рассказали РИА Новости в "Билайне".
"Самыми сложными для отражения оказались следующие случаи: клиента из республики Дагестан 1960 года рождения атаковали трижды с интервалом в месяц - 30 числа в июне, июле и августе. В общей сложности он получил больше 26 тысяч мошеннических звонков", - заявили РИА Новости в компании.
Еще одному абоненту оператора - жертве 1983 года рождения из Пензы - 12 июня позвонили 22 850 раз. Атака продолжалась весь день: с 9.00 до 23.00. А клиентка 1959 года рождения из Москвы 31 мая получила 3 539 звонков за два часа с 8 утра.
В компании отметили, что с начала года было заблокировано почти 3,5 миллиарда звонков от мошенников и спамеров. Самой распространенной мишенью злоумышленников остаются люди старшего возраста, добавили там. Так, чуть больше трети всех заблокированных вредоносных звонков - 233 миллиона - пришлось на клиентов старше 65 лет.
Мошенники стали тщательнее координировать жертв, предупредили в МВД
