ПВО уничтожила несколько БПЛА в Воронежской области
ПВО уничтожила несколько БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 16.11.2025
ПВО уничтожила несколько БПЛА в Воронежской области
ПВО уничтожила несколько БПЛА в Воронежской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 16.11.2025
