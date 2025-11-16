В Белоруссии пройдет специальное учение ОДКБ "Барьер-2026"

МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Специальное учение ОДКБ "Барьер-2026" пройдет в следующем году на территории Белоруссии, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты – начальник управления РХБ защиты и экологии генерального штаба вооруженных сил республики Вячеслав Старков.

Страны ОДКБ с 14 по 19 октября провели совместное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2025" и специальное учение с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2025" в Таджикистане.