В Белоруссии пройдет специальное учение ОДКБ "Барьер-2026"

МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Специальное учение ОДКБ "Барьер-2026" пройдет в следующем году на территории Белоруссии, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты – начальник управления РХБ защиты и экологии генерального штаба вооруженных сил республики Вячеслав Старков.
"Необходимо сказать, что такое же учение, уже "Барьер-2026", пройдет в следующем году на территории Республики Беларусь. Будет продолжена практика совместного выполнения задач по ликвидации биологических угроз в интересах коллективных миротворческих сил ОДКБ", - сказал Старков в интервью телекомпании минобороны страны "ВоенТВ".
Он напомнил, что специальное учение "Барьер-2025" проходило в текущем году на территории Таджикистана на полигоне Фахрабад. "В нем принимало участие подразделение восьмой бригады РХБ защиты (вооруженных сил Белоруссии – ред.). Особенностью было то, что специалисты войск РХБ защиты совместно со специалистами медицинской службы практически выполняли совместные задачи по ликвидации биологических угроз. Они проводили специальную обработку и ликвидировали очаги биологического заражения", - отметил Старков.
Страны ОДКБ с 14 по 19 октября провели совместное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2025" и специальное учение с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2025" в Таджикистане.
