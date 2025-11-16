"Маршрут Трампа" в Азербайджане почти завершен, заявил Алиев

БАКУ, 16 ноя - РИА Новости. Строительство "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания" (Зангезурский коридор) на территории Азербайджана близится к завершению, заявил президент республики Ильхам Алиев.

"Совместные усилия по модернизации транспортной и логистической инфраструктуры, синхронизация и цифровизация таможенных процедур открывают широкие возможности для увеличения объемов грузоперевозок, укрепления экономической устойчивости и расширения взаимодействия на международных рынках", - отметил глава государства.