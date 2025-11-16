Рейтинг@Mail.ru
"Маршрут Трампа" в Азербайджане почти завершен, заявил Алиев
13:27 16.11.2025 (обновлено: 14:14 16.11.2025)
"Маршрут Трампа" в Азербайджане почти завершен, заявил Алиев
Строительство "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания" (Зангезурский коридор) на территории Азербайджана близится к завершению, заявил президент РИА Новости, 16.11.2025
в мире
азербайджан
армения
сша
ильхам алиев
никол пашинян
дональд трамп
азербайджан
армения
сша
в мире, азербайджан, армения, сша, ильхам алиев, никол пашинян, дональд трамп
В мире, Азербайджан, Армения, США, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Дональд Трамп
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 16 ноя - РИА Новости. Строительство "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания" (Зангезурский коридор) на территории Азербайджана близится к завершению, заявил президент республики Ильхам Алиев.
"Строительство Зангезурского коридора на территории Азербайджана близится к завершению. Железная дорога с пропускной способностью 15 миллионов тонн на начальном этапе станет важной артерией Среднего коридора (Транскаспийский международной транспортный маршрут - ред.)", - сказал он, выступая на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.
По словам Алиева, за последние три года грузоперевозки по Среднему коридору через Азербайджан увеличились на 90%.
"Совместные усилия по модернизации транспортной и логистической инфраструктуры, синхронизация и цифровизация таможенных процедур открывают широкие возможности для увеличения объемов грузоперевозок, укрепления экономической устойчивости и расширения взаимодействия на международных рынках", - отметил глава государства.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
Названный маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной автономией в Нахичевани через территорию Армении. Как заявил Пашинян 9 августа, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей, а также железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке. Существующая с советского времени магистраль проходит по северному берегу реки Аракс, в том числе через город Мегри в Сюникской области на юге Армении. В начале 1990-х годов движение на мегринском участке железной дороги, протяженность которого составляет около 45 километров, прервалось из-за вооруженного конфликта в Карабахе. Впоследствии пути на этом отрезке были разобраны, а дальше к востоку - затоплены при заполнении водохранилища Худаферинской ГЭС на иранской границе.
В мире Азербайджан Армения США Ильхам Алиев Никол Пашинян Дональд Трамп
 
 
