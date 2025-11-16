Умер актер дубляжа Петр Вечерков

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Актер дубляжа Петр Вечерков, озвучивавший Галли в фильме "Бегущий в лабиринте", умер после тяжелой болезни в возрасте 27 лет, сообщает профессиональное сообщество "Русский дубляж" в группе в социальной сети "ВКонтакте".

"Жуткие новости из Петербурга . Не стало Петра Вечеркова. Ему было 27 лет", - говорится в публикации.

Вечерков дублировал фильмы с 8 лет. На его счету десятки озвученных персонажей, среди которых Галли ("Бегущий в лабиринте"), Бен ("Наследники"), Гейб ("Держись, Чарли") Енох ("Дом странных детей мисс Перегрин"), Макс Кентон ("Живая сталь"), Гарри ("Каратэ-пацан").