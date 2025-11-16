Рейтинг@Mail.ru
Умер актер дубляжа Петр Вечерков
Культура
 
11:27 16.11.2025
Умер актер дубляжа Петр Вечерков
Умер актер дубляжа Петр Вечерков
санкт-петербург
Культура, Санкт-Петербург
Умер актер дубляжа Петр Вечерков

Актер дубляжа Петр Вечерков умер в возрасте 27 лет

© Фото : соцсети Петра Вечеркова Российский актер дубляжа Петр Вечерков
Российский актер дубляжа Петр Вечерков - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Фото : соцсети Петра Вечеркова
Российский актер дубляжа Петр Вечерков . Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Актер дубляжа Петр Вечерков, озвучивавший Галли в фильме "Бегущий в лабиринте", умер после тяжелой болезни в возрасте 27 лет, сообщает профессиональное сообщество "Русский дубляж" в группе в социальной сети "ВКонтакте".
"Жуткие новости из Петербурга. Не стало Петра Вечеркова. Ему было 27 лет", - говорится в публикации.
Вечерков дублировал фильмы с 8 лет. На его счету десятки озвученных персонажей, среди которых Галли ("Бегущий в лабиринте"), Бен ("Наследники"), Гейб ("Держись, Чарли") Енох ("Дом странных детей мисс Перегрин"), Макс Кентон ("Живая сталь"), Гарри ("Каратэ-пацан").
"Подробностей почти нет, но последние месяцы Петя тяжело болел", - добавляется в сообщении.
 
