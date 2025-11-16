В Афинах запретили массовые акции в день визита Зеленского

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Греческая полиция запретила в Афинах массовые акции в день визита Владимира Зеленского, говорится на сайте ведомства.

Как говорится в пресс-релизе на сайте ведомства, "мы принимаем решение о запрете проведения всех публичных собраний под открытым небом в связи с визитом в Афины" Зеленского с 06:00 до 22:00 16 ноября.

Улицы, на которых запрещены любые митинги, охватывают весь центр Афин , в том числе центральную площадь города – площадь Конституции. Власти объяснили запрет соображениями безопасности.