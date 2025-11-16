https://ria.ru/20251116/afiny-2055274350.html
В Афинах запретили массовые акции в день визита Зеленского
Греческая полиция запретила в Афинах массовые акции в день визита Владимира Зеленского, говорится на сайте ведомства. РИА Новости, 16.11.2025
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Греческая полиция запретила в Афинах массовые акции в день визита Владимира Зеленского, говорится на сайте ведомства.
Зеленский
в воскресенье прибудет с визитом в Грецию
, чтобы обсудить с греческими властями вопросы энергетики и обороны. Он планирует встретиться с президентом Греции Константиносом Тасуласом
, премьер-министром Кириакосом Мицотакисом
и председателем парламента Никитасом Какламанисом.
Как говорится в пресс-релизе на сайте ведомства, "мы принимаем решение о запрете проведения всех публичных собраний под открытым небом в связи с визитом в Афины" Зеленского с 06:00 до 22:00 16 ноября.
Улицы, на которых запрещены любые митинги, охватывают весь центр Афин
, в том числе центральную площадь города – площадь Конституции. Власти объяснили запрет соображениями безопасности.
"Их (протестных акций – ред.) проведение создает серьезную угрозу общественной безопасности в связи с возможностью совершения тяжких преступлений, в частности против жизни, физической неприкосновенности и собственности, также существует серьезная угроза нарушения социально-экономической жизни как в районе собраний, так и в остальной части муниципалитета Афин", - говорится в сообщении.