В Афинах запретили массовые акции в день визита Зеленского
11:24 16.11.2025
В Афинах запретили массовые акции в день визита Зеленского
Греческая полиция запретила в Афинах массовые акции в день визита Владимира Зеленского, говорится на сайте ведомства. РИА Новости, 16.11.2025
в мире, афины, греция, владимир зеленский, константинос тасулас, кириакос мицотакис
В мире, Афины, Греция, Владимир Зеленский, Константинос Тасулас, Кириакос Мицотакис
© AP Photo / Thanassis StavrakisСотрудники полиции в Афинах, Греция
Сотрудники полиции в Афинах, Греция. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Греческая полиция запретила в Афинах массовые акции в день визита Владимира Зеленского, говорится на сайте ведомства.
Зеленский в воскресенье прибудет с визитом в Грецию, чтобы обсудить с греческими властями вопросы энергетики и обороны. Он планирует встретиться с президентом Греции Константиносом Тасуласом, премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и председателем парламента Никитасом Какламанисом.
Как говорится в пресс-релизе на сайте ведомства, "мы принимаем решение о запрете проведения всех публичных собраний под открытым небом в связи с визитом в Афины" Зеленского с 06:00 до 22:00 16 ноября.
Улицы, на которых запрещены любые митинги, охватывают весь центр Афин, в том числе центральную площадь города – площадь Конституции. Власти объяснили запрет соображениями безопасности.
"Их (протестных акций – ред.) проведение создает серьезную угрозу общественной безопасности в связи с возможностью совершения тяжких преступлений, в частности против жизни, физической неприкосновенности и собственности, также существует серьезная угроза нарушения социально-экономической жизни как в районе собраний, так и в остальной части муниципалитета Афин", - говорится в сообщении.
В миреАфиныГрецияВладимир ЗеленскийКонстантинос ТасуласКириакос Мицотакис
 
 
