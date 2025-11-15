Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 2,7 километра

П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноя - РИА Новости. Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел выброс пепла на высоту 2,7 километра, пепельный шлейф от извержения протянулся на 40 километров, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.