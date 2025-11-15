Рейтинг@Mail.ru
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 2,7 километра - РИА Новости, 15.11.2025
05:30 15.11.2025
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 2,7 километра
2025-11-15T05:30:00+03:00
2025-11-15T05:30:00+03:00
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
камчатка
петропавловск-камчатский
происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук
П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноя - РИА Новости. Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел выброс пепла на высоту 2,7 километра, пепельный шлейф от извержения протянулся на 40 километров, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"В 13.00 KST (по камчатскому времени, 04.00 мск - ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на 2,7 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 40 километров на юго-запад от вулкана", - проинформировали ученые в Telegram-канале.
Специалисты установили для вулкана оранжевый авиационный цветовой код.
"Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", - предупредили в службе.
Вулкан расположен в Восточном вулканическом поясе примерно в 13 километрах к югу от Кроноцкого озера и в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского.
