Вучич с правительством обсудит ответ США по санкциям против NIS
14:09 15.11.2025 (обновлено: 14:15 15.11.2025)
Вучич с правительством обсудит ответ США по санкциям против NIS
Вучич с правительством обсудит ответ США по санкциям против NIS
Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье примет участие в заседании правительства, которое состоится с участием директоров госкомпаний, сообщили... РИА Новости, 15.11.2025
Вучич с правительством обсудит ответ США по санкциям против NIS

Вучич обсудит с правительством Сербии ответ США по NIS в воскресенье

Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 15 ноя - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье примет участие в заседании правительства, которое состоится с участием директоров госкомпаний, сообщили пресс-службы Вучича и правительства.
Сербские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что обсуждаться будет ответ США на запрос о приостановке санкций против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS). По данным массового издания "Вечерне новости", поступил ответ, неблагоприятный для Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич рассказал об инвестициях США в отель на месте генштаба Югославии
11 ноября, 23:05
"Президент Сербии Александр Вучич будет присутствовать по приглашению председателя правительства Джуро Мацута на заседании правительства республики Сербия в воскресенье", - сообщила пресс-служба главы государства.
В правительстве сообщили, что в заседании примут участие и директора госпредприятий.
Сербский министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович накануне сообщила, что ожидает скорый ответ управления по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control) на запрос NIS о приостановке действия санкций, вступивших в силу 9 октября, в связи с переговорами с третьей стороной о передаче контроля над компанией.
Джедович-Ханданович заявила во вторник, что российские владельцы мажоритарной доли в "Нефтяной индустрии Сербии" (Газпром нефть) направили запрос минфину CША о приостановке санкций против этой компании и выразили готовности "передать контроль".
Президент Сербии Александр Вучич выступет на Генеральной Ассамблее ООН
Вучич предупредил об активной подготовке стран Европы к войне с Россией
12 ноября, 01:19
В пятницу глава минэнерго участвовала в заседании рабочей группы с участием первого вице-премьера и главы минфина Синиши Мали, главы МИД Марко Джурича, министра без портфеля, ответственного за международное экономическое сотрудничество Ненада Поповича и члена совета директоров НИС Драгутина Матановича.
Джедович-Ханданович сообщила в конце октября, что резервы сырой нефти NIS позволят беспрепятственно работать нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) компании под санкциями США до 25 ноября, у государства также есть запасы нефти и нефтепродуктов, достаточные для стабильности рынка.
Вучич в ноябре сообщал, что на встрече с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко обсудил газоснабжение Сербии и ситуацию с санкциями США против NIS.
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич обсудит с Россией ситуацию с санкциями США против NIS
7 октября, 14:11
Вучич заявил 23 октября, что власти Сербии "возьмут ситуацию в свои руки", в случае если возникнут серьезные проблемы в работе нефтеперерабатывающего предприятия NIS. Он также отметил, что получил "положительный сигнал" от российских партнеров, верит в возможность достижения договоренности и ответственное поведение Сербии, которое не предполагает отъем чужой собственности.
Вучич 13 октября сообщил об открытом и конструктивном разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковым о работе "Нефтяной индустрии Сербии" в условиях санкций США и заверил граждан, что нехватки топлива и нефтепродуктов в стране не будет.
Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил 9 октября о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
 
