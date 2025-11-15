Командир рассказал об уничтожении трех боевиков ВСУ за распитием чая

ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Подразделение группировки войск "Восток" ВС РФ при освобождении Даниловки в Днепропетровской области ликвидировали трех боевиков ВСУ в момент, когда те распивали чай, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным "Орел".

"В кольцо их взяли. Там было трое боевиков ВСУ: одного сразу ликвидировали, двое попытались убежать, но не смогли - также были ликвидированы", - добавил "Орел".