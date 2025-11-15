Рейтинг@Mail.ru
Командир рассказал об уничтожении трех боевиков ВСУ за распитием чая
15.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 15.11.2025
Командир рассказал об уничтожении трех боевиков ВСУ за распитием чая
Командир рассказал об уничтожении трех боевиков ВСУ за распитием чая
Подразделение группировки войск "Восток" ВС РФ при освобождении Даниловки в Днепропетровской области ликвидировали трех боевиков ВСУ в момент, когда те... РИА Новости, 15.11.2025
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Командир рассказал об уничтожении трех боевиков ВСУ за распитием чая

ВС России уничтожили трех военных ВСУ за распитием чая

ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Подразделение группировки войск "Восток" ВС РФ при освобождении Даниловки в Днепропетровской области ликвидировали трех боевиков ВСУ в момент, когда те распивали чай, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным "Орел".
"Мы знали, что в данной лесополосе находится противник. Шли потихонечку, ночью, буквально метров 20 прошли скрытно - и слышим разговоры сзади. Каким-то образом мы прошли мимо ВСУ: они сидели, чай пили, громко разговаривали", - рассказал он.
Бойцы взвода сработали оперативно.
"В кольцо их взяли. Там было трое боевиков ВСУ: одного сразу ликвидировали, двое попытались убежать, но не смогли - также были ликвидированы", - добавил "Орел".
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
