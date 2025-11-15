https://ria.ru/20251115/vsu-2055118848.html
Командир рассказал об уничтожении трех боевиков ВСУ за распитием чая
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
днепропетровская область
ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Подразделение группировки войск "Восток" ВС РФ при освобождении Даниловки в Днепропетровской области ликвидировали трех боевиков ВСУ в момент, когда те распивали чай, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным "Орел".
"Мы знали, что в данной лесополосе находится противник. Шли потихонечку, ночью, буквально метров 20 прошли скрытно - и слышим разговоры сзади. Каким-то образом мы прошли мимо ВСУ
: они сидели, чай пили, громко разговаривали", - рассказал он.
Бойцы взвода сработали оперативно.
"В кольцо их взяли. Там было трое боевиков ВСУ: одного сразу ликвидировали, двое попытались убежать, но не смогли - также были ликвидированы", - добавил "Орел".