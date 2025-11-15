https://ria.ru/20251115/vinograd-2055164017.html
В Россельхозбанке допустили рекордный сбор винограда в следующем сезоне
В Россельхозбанке допустили рекордный сбор винограда в следующем сезоне - РИА Новости, 15.11.2025
В Россельхозбанке допустили рекордный сбор винограда в следующем сезоне
Российские виноградари впервые могут собрать более одного миллиона тонн винограда уже в следующем сезоне с учетом увеличения площадей, допустил в беседе с РИА... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T13:10:00+03:00
2025-11-15T13:10:00+03:00
2025-11-15T14:56:00+03:00
экономика
россия
дмитрий патрушев
россельхозбанк
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991847235_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_2621a34b882f2f41de9b6f92a9ad8cbe.jpg
https://ria.ru/20251114/vino-2054910234.html
https://ria.ru/20251115/rossiya-2055050792.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991847235_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2d0b4ea18a8e0577d22b9086dd34ea6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий патрушев, россельхозбанк, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев, Россельхозбанк, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
В Россельхозбанке допустили рекордный сбор винограда в следующем сезоне
Дальнов: сбор винограда впервые может превысить 1 млн тонн в следующем сезоне
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские виноградари впервые могут собрать более одного миллиона тонн винограда уже в следующем сезоне с учетом увеличения площадей, допустил в беседе с РИА Новости главный аналитик Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.
По данным Росалкогольтабакконтроля, производство виноградного вина за 10 месяцев 2025 года увеличилось на 10,8% в годовом выражении и составило 30,05 миллиона декалитров. Игристых вин (шампанское) произвели на 8,4% больше - 14,61 миллиона декалитров. Также выпуск ликерных вин вырос на 10,1%, до 1,073 миллиона декалитров.
"Валовой сбор винограда увеличивается опережающими темпами благодаря росту урожайности современных виноградников. Несмотря на то, что в текущем году сбор может сохраниться на уровне 2024 года из-за погодных условий, уже в следующем сезоне с учетом новых площадей, а они увеличились на рекордные 5 тысяч гектаров, отрасль имеет все шансы впервые преодолеть рубеж в 1 миллион тонн винограда", - рассказал Дальнов.
По его словам, при сохранении текущих темпов в ближайшие пять лет отечественное виноделие может достичь рекордных значений с начала 1990-х годов.
В четверг вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев
сообщил, выступая на IV Российском винодельческом форуме, что урожай винограда в России в 2025 году ожидается на уровне 870 тысяч тонн, практически наравне с рекордным урожаем 2024 года. По данным Минсельхоза
РФ, в 2024 году общий объем собранного винограда во всех типах хозяйств достиг 908 тысяч тонн.