Источник прокомментировал повреждения посольства Азербайджана в Киеве - РИА Новости, 15.11.2025
23:33 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/ukraina-2055231418.html
Источник прокомментировал повреждения посольства Азербайджана в Киеве
Источник прокомментировал повреждения посольства Азербайджана в Киеве - РИА Новости, 15.11.2025
Источник прокомментировал повреждения посольства Азербайджана в Киеве
Анализ переданной Баку информации о повреждениях зданию посольства в Киеве требует времени, делать поспешные выводы недопустимо, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.11.2025
в мире, баку, киев, москва
В мире, Баку, Киев, Москва
Источник прокомментировал повреждения посольства Азербайджана в Киеве

© Фото : ТСНПовреждения возле посольства Азербайджана в Киеве
Повреждения возле посольства Азербайджана в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Анализ переданной Баку информации о повреждениях зданию посольства в Киеве требует времени, делать поспешные выводы недопустимо, заявил РИА Новости дипломатический источник в Москве.
"Однако делать поспешный вывод, что он связан с действиями российской стороны, а тем более утверждать, что азербайджанская дипмиссия была "целенаправленно поражена ракетным ударом", абсолютно недопустимо", - указал он.
"Для проведения комплексного анализа произошедшего потребуется определенное время",- добавил источник.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В Кремле заявили о попытках Киева вмешаться в отношения Москвы и Баку
2 июля, 12:38
 
