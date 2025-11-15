Источник прокомментировал повреждения посольства Азербайджана в Киеве

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Анализ переданной Баку информации о повреждениях зданию посольства в Киеве требует времени, делать поспешные выводы недопустимо, заявил РИА Новости дипломатический источник в Москве.

"Однако делать поспешный вывод, что он связан с действиями российской стороны, а тем более утверждать, что азербайджанская дипмиссия была "целенаправленно поражена ракетным ударом", абсолютно недопустимо", - указал он.