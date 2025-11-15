В бывшем здании генконсульства Украины в Петербурге открыли частную школу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Частная школа работает в бывшем здании генконсульства Украины в Санкт-Петербурге, там же параллельно проводится ремонт фасадов, передает корреспондент РИА Новости.

Генконсульство Украины Петербурге прекратило работу 2 марта 2022 года, когда сотрудники дипмиссии выехали из здания на улице Бонч-Бруевича, 1В.

Как установил корреспондент РИА Новости, в настоящее время здесь работает частная школа детей 6-12 лет, практикующая методику Монтессори. В администрации этого учебного центра агентству сообщили, что в бывшем здании генконсульства Украины "проходит уже второй учебный год" воспитанников частной школы. Собеседница не уточнила, на какой срок арендовано здание, которое, согласно данным портала "ГИС Торги", находится в госсобственности Петербурга и хозяйственном ведении государственного унитарного предприятия (ГУП) по обслуживанию иностранных представительств "Инпредсервис".

Это же предприятие в настоящее время является заказчиком работ по капремонту фасадов и частичному ремонту кровли бывшего здания генконсульства Украины. Согласно паспорту этих работ, установленному на ограде, их планируется завершить в январе 2026 года.

"Инпредсервис", в частности, проводит торги на право аренды зданий для размещения как дипмиссий, так и организаций, претендующих на "жилплощадь" после их выезда. Как следует из результатов торгов, опубликованных в системе "ГИС Торги", найти новых "жильцов" здания бывшего генконсульства Украины удалось не сразу после его выезда.

Так, в июне 2023 года "Инпредсервису" из-за отсутствия заявок не удалось сдать трехэтажное здание общей площадью около 412 квадратных метров в аренду сроком на пять лет. В августе 2023 года по той же причине не состоялись аналогичные торги на право аренды сроком на 10 лет. Ежемесячный платеж в обоих случаях был установлен в размере 500 тысяч рублей.

Согласно аукционной документации, нежилое здание, которое ранее занимало генконсульство Украины, находится в удовлетворительном состоянии. У него отдельный вход с улицы и три отдельных входа со двора.Здание было построено в 1877 году, а в 2003 году его реконструировали.