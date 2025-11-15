https://ria.ru/20251115/ugroza-2055228882.html
В четырех районах Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА
В четырех районах Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА - РИА Новости, 15.11.2025
В четырех районах Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА
Угрозу непосредственного удара БПЛА объявили в Воронеже, Нововоронеже, Борисоглебске, Лискинском и Россошанском районах области, заявил губернатор Александр... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T23:10:00+03:00
2025-11-15T23:10:00+03:00
2025-11-15T23:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
нововоронеж
борисоглебск
россошанский район
александр гусев (губернатор)
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b94041b86e490155547b9fdf00735883.jpg
https://ria.ru/20251114/ukraina-2054867805.html
нововоронеж
борисоглебск
россошанский район
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e6421a6f1f278f963fd3152484b3928.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, нововоронеж, борисоглебск, россошанский район, александр гусев (губернатор), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Нововоронеж, Борисоглебск, Россошанский район, Александр Гусев (губернатор), Украина, Вооруженные силы Украины
В четырех районах Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА
В Воронеже и четырех района области объявили угрозу атаки беспилотников