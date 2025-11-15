Рейтинг@Mail.ru
В четырех районах Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:10 15.11.2025
В четырех районах Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА
В четырех районах Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА - РИА Новости, 15.11.2025
В четырех районах Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА
Угрозу непосредственного удара БПЛА объявили в Воронеже, Нововоронеже, Борисоглебске, Лискинском и Россошанском районах области, заявил губернатор Александр... РИА Новости, 15.11.2025
В четырех районах Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА

В Воронеже и четырех района области объявили угрозу атаки беспилотников

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Угрозу непосредственного удара БПЛА объявили в Воронеже, Нововоронеже, Борисоглебске, Лискинском и Россошанском районах области, заявил губернатор Александр Гусев.
Режим опасности атаки беспилотников сохраняется на всей территории региона.
"Воронеж и Нововоронеж - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - написал Гусев в своем Telegram-канале.

Кроме того, глава региона сообщил об угрозе непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов в Борисоглебске, Лискинском и Россошанском районах.
Плюс триста тысяч солдат: армия Украины получит неожиданный подарок
14 ноября, 08:00
14 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьНововоронежБорисоглебскРоссошанский районАлександр Гусев (губернатор)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
