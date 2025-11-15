https://ria.ru/20251115/ugroza-2055201445.html
В Воронежской области объявили угрозу удара беспилотников
В Воронежской области объявили угрозу удара беспилотников - РИА Новости, 15.11.2025
В Воронежской области объявили угрозу удара беспилотников
Тревогу объявили в Бутурлиновском районе Воронежской области из-за угрозы непосредственного удара БПЛА, работает сирена, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T18:24:00+03:00
2025-11-15T18:24:00+03:00
2025-11-15T18:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
бутурлиновский район
воронежская область
александр гусев (губернатор)
украина
вооруженные силы украины
беспилотники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052025213_0:337:3042:2048_1920x0_80_0_0_5b141d63b461d01ee68ac15647b6ee79.jpg
https://ria.ru/20251114/ukraina-2054867805.html
бутурлиновский район
воронежская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052025213_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_4a557e969355985c66acff82dcd9db52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, бутурлиновский район, воронежская область, александр гусев (губернатор), украина, вооруженные силы украины, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Бутурлиновский район, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Украина, Вооруженные силы Украины, Беспилотники
В Воронежской области объявили угрозу удара беспилотников
Воронежский губернатор Гусев заявил об угрозе удара БПЛА в Бутурлиновском районе