Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области объявили угрозу удара беспилотников - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:24 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/ugroza-2055201445.html
В Воронежской области объявили угрозу удара беспилотников
В Воронежской области объявили угрозу удара беспилотников - РИА Новости, 15.11.2025
В Воронежской области объявили угрозу удара беспилотников
Тревогу объявили в Бутурлиновском районе Воронежской области из-за угрозы непосредственного удара БПЛА, работает сирена, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T18:24:00+03:00
2025-11-15T18:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
бутурлиновский район
воронежская область
александр гусев (губернатор)
украина
вооруженные силы украины
беспилотники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052025213_0:337:3042:2048_1920x0_80_0_0_5b141d63b461d01ee68ac15647b6ee79.jpg
https://ria.ru/20251114/ukraina-2054867805.html
бутурлиновский район
воронежская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052025213_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_4a557e969355985c66acff82dcd9db52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, бутурлиновский район, воронежская область, александр гусев (губернатор), украина, вооруженные силы украины, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Бутурлиновский район, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Украина, Вооруженные силы Украины, Беспилотники
В Воронежской области объявили угрозу удара беспилотников

Воронежский губернатор Гусев заявил об угрозе удара БПЛА в Бутурлиновском районе

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Тревогу объявили в Бутурлиновском районе Воронежской области из-за угрозы непосредственного удара БПЛА, работает сирена, сообщил губернатор Александр Гусев.
«

"Бутурлиновский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - написал Гусев в своем Telegram-канале.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Плюс триста тысяч солдат: армия Украины получит неожиданный подарок
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБутурлиновский районВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)УкраинаВооруженные силы УкраиныБеспилотники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала