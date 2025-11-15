Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что пока не думал о помиловании сообщницы Эпштейна - РИА Новости, 15.11.2025
03:32 15.11.2025
Трамп заявил, что пока не думал о помиловании сообщницы Эпштейна
Трамп заявил, что пока не думал о помиловании сообщницы Эпштейна - РИА Новости, 15.11.2025
Трамп заявил, что пока не думал о помиловании сообщницы Эпштейна
Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не думал о помиловании сообщницы скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл. РИА Новости, 15.11.2025
Трамп заявил, что пока не думал о помиловании сообщницы Эпштейна

Трамп заявил, что пока не думал о помиловании сообщницы Эпштейна Максвелл

ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не думал о помиловании сообщницы скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл.
"Я даже не думал об этом. Я не думал об этом уже несколько месяцев", - сказал он журналистам.
