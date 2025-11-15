https://ria.ru/20251115/tramp-2055111315.html
Трамп заявил, что ни разу не был на острове Эпштейна
Трамп заявил, что ни разу не был на острове Эпштейна
Президент США Дональд Трамп заявил, что ни разу не был на острове скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, в отличие от бывшего американского лидера... РИА Новости, 15.11.2025
Трамп заявил, что ни разу не был на острове Эпштейна
Трамп заявил, что ни разу не был на острове Эпштейна, в отличие от Клинтона