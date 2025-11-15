Рейтинг@Mail.ru
Трамп ответил на обвинения о своих связях с Эпштейном - РИА Новости, 15.11.2025
03:14 15.11.2025 (обновлено: 03:23 15.11.2025)
Трамп ответил на обвинения о своих связях с Эпштейном
Трамп ответил на обвинения о своих связях с Эпштейном - РИА Новости, 15.11.2025
Трамп ответил на обвинения о своих связях с Эпштейном
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что необходимо расследовать причастность Билла Клинтона и других высокопоставленных людей к преступлениям финансиста... РИА Новости, 15.11.2025
в мире, сша, дональд трамп, билл клинтон, джеффри эпштейн
В мире, США, Дональд Трамп, Билл Клинтон, Джеффри Эпштейн
Трамп ответил на обвинения о своих связях с Эпштейном

Трамп призвал расследовать причастность Клинтона и других в связях с Эпштейном

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что необходимо расследовать причастность Билла Клинтона и других высокопоставленных людей к преступлениям финансиста Джеффри Эпштейна.
"(Необходимо расследовать - ред.) что он (Эпштейн - ред.) на самом деле имел в виду, когда проводил всё это время с Биллом Клинтоном, с президентом Гарварда, ну, вы знаете, с этим Саммерсом, Ларри Саммерсом и со всеми другими людьми, с которыми он общался?" - сказал Трамп журналистам.
Плакат с изображением Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Трамп заявил, что у него были плохие отношения с Эпштейном
