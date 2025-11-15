https://ria.ru/20251115/svo-2055231571.html
Источник: ВС России ведут огонь только по украинской военной инфраструктуре
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. ВС РФ ведут огонь исключительно по украинской военной инфраструктуре, учитываются места расположения дипломатических представительств на Украине, заявил РИА Новости дипломатический источник в Москве, комментируя переданную Баку информацию о повреждениях зданию посольства в Киеве.
"Вооруженные Силы Российской Федерации ведут огонь исключительно по военной инфраструктуре и предприятиям, работающим на украинский оборонно-промышленный комплекс", - указал собеседник агентства.
При планировании таких ударов осуществляется тщательный контроль данных боевого применения для исключения ущерба гражданскому населению, а также учитываются места расположения дипломатических представительств, добавил он.