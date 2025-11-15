https://ria.ru/20251115/ssha-2055219853.html
Конгрессвумен обвинила Трампа в подстрекании к угрозам ее жизни
Конгрессвумен обвинила Трампа в подстрекании к угрозам ее жизни - РИА Новости, 15.11.2025
Конгрессвумен обвинила Трампа в подстрекании к угрозам ее жизни
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в субботу обвинила президента США Дональда Трампа в том, что его агрессивная риторика в ее адрес подстрекает поток получаемых РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T21:00:00+03:00
2025-11-15T21:00:00+03:00
2025-11-15T21:00:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джеффри эпштейн
марджори тейлор грин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766549232_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6babb6e3613cdc8fac02385d03161c46.jpg
https://ria.ru/20251115/tramp-2055163866.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766549232_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_40f696d614fbe0b700da0d839209a85a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, джеффри эпштейн, марджори тейлор грин
В мире, США, Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн, Марджори Тейлор Грин
Конгрессвумен обвинила Трампа в подстрекании к угрозам ее жизни
Конгрессвумен Грин обвинила Трампа в подстрекании потока получаемых ею угроз
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в субботу обвинила президента США Дональда Трампа в том, что его агрессивная риторика в ее адрес подстрекает поток получаемых угроз ее жизни.
"Сейчас со мной связываются представители частных охранных предприятий с предупреждениями о моей безопасности, поскольку самый могущественный человек в мире разжигает и подогревает поток угроз в мой адрес. Человек, которому я помогла победить на выборах и которого поддерживала", - написала она в соцсети X
, говоря о Трампе
.
Конгрессвумен отметила, что теперь понимает какому давлению подвергались жертвы сексуального насилия со стороны финансиста Джеффри Эпштейна
, когда решались публично выдвинуть обвинения против него.
"Как республиканец, который большей частью голосует за законопроекты и повестку президента Трампа, его агрессия в мой адрес, которая также подпитывает ядовитую сущность его радикальных интернет-троллей (многие из которых получают за это деньги) совершенно шокирует всех", - отметила она.
Ранее в субботу Трамп заявил, что его бывшая сторонница Грин предала Республиканскую партию, поскольку её взгляды стали левыми.
Грин хочет баллотироваться на пост президента страны на выборах в 2028 году, поскольку считает себя настоящим представителем основанного Трампом движения MAGA, сообщал ранее портал Notus со ссылкой на источники. При этом сама республиканская конгрессвумен эти планы отрицает.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США
после того, как администрация Трампа на фоне подозрений о связях президента с финансистом, обвиненным в торговле секс-услугами несовершеннолетних, не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.