Конгрессвумен обвинила Трампа в подстрекании к угрозам ее жизни

ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в субботу обвинила президента США Дональда Трампа в том, что его агрессивная риторика в ее адрес подстрекает поток получаемых угроз ее жизни.

"Сейчас со мной связываются представители частных охранных предприятий с предупреждениями о моей безопасности, поскольку самый могущественный человек в мире разжигает и подогревает поток угроз в мой адрес. Человек, которому я помогла победить на выборах и которого поддерживала", - написала она в соцсети X , говоря о Трампе

Конгрессвумен отметила, что теперь понимает какому давлению подвергались жертвы сексуального насилия со стороны финансиста Джеффри Эпштейна , когда решались публично выдвинуть обвинения против него.

"Как республиканец, который большей частью голосует за законопроекты и повестку президента Трампа, его агрессия в мой адрес, которая также подпитывает ядовитую сущность его радикальных интернет-троллей (многие из которых получают за это деньги) совершенно шокирует всех", - отметила она.

Ранее в субботу Трамп заявил, что его бывшая сторонница Грин предала Республиканскую партию, поскольку её взгляды стали левыми.

Грин хочет баллотироваться на пост президента страны на выборах в 2028 году, поскольку считает себя настоящим представителем основанного Трампом движения MAGA, сообщал ранее портал Notus со ссылкой на источники. При этом сама республиканская конгрессвумен эти планы отрицает.