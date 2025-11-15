https://ria.ru/20251115/ssha-2055202654.html
Конгрессвумен Грин высказалась о ссоре с Трампом
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в субботу заявила, что не думала, что ее призывы обнародовать материалы дела скандального финансиста Джеффри Эпштейна приведут к ссоре с президентом США Дональдом Трампом.
"Я никогда не думала, что борьба за обнародование файлов Эпштейна
, защита женщин, ставших жертвами изнасилования, и борьба за разоблачение сети богатой и влиятельной элиты приведут к такому результату, но вот мы здесь", - написала она в соцсети X.
Конгрессвумен отметила, что верит американскому народу больше, чем лидеру или какой-либо партии.
"Ядовитый политико-промышленный комплекс процветает, разрывая нас на части, но никогда не приносит ничего хорошего американскому народу, который я люблю", - добавила она.
Ранее в субботу Трамп
заявил, что его бывшая сторонница Грин предала Республиканскую партию, поскольку её взгляды стали левыми.
Грин хочет баллотироваться на пост президента страны на выборах в 2028 году, поскольку считает себя настоящим представителем основанного Трампом движения MAGA, сообщал ранее портал Notus со ссылкой на источники. При этом сама республиканская конгрессвумен эти планы отрицает.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США
после того, как администрация Трампа на фоне подозрений о связях президента с финансистом, обвиненным в торговле секс-услугами несовершеннолетних, не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.