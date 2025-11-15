Консулом США в Стамбуле стал женатый на уроженке Киева дипломат

СТАМБУЛ, 15 ноя – РИА Новости. США назначили новым консулом в Стамбуле карьерного дипломата Майкла Лалли, имеющего опыт работы в России и на Украине и женатого на уроженке Киева, выяснило РИА Новости.

О вступлении Лалли в должность сообщило само генконсульство США в мегаполисе.

В своем первом обращении Лалли заявил, что турки и американцы являются "естественными бизнес-партнерами", имеется потенциал для увеличения товарооборота с нынешних 40 миллиардов долларов в год.

"Мой приоритет – на основе нынешнего сотрудничества укрепить наши отношения и расширить кооперацию", - сообщил он.

По данным из открытых источников, Лалли с 1993 по 1996 годы занимал должность торгового атташе в посольстве в Киеве , где участвовал в открытии первого Коммерческого офиса США на Украине . С 2017 по 2018 год был советником-посланником посольства США по коммерческим вопросам. В своей статье для ассоциации AFSA Лалли писал, что был одним из тех, кто покинул РФ в марте 2018 года, когда РФ выслала 60 американских дипломатов.

Азербайджане, Казахстане, Мексике. Помимо этого, дипломат занимал различные должности в дипмиссиях в Бельгии