Консулом США в Стамбуле стал женатый на уроженке Киева дипломат - РИА Новости, 15.11.2025
15:05 15.11.2025
Консулом США в Стамбуле стал женатый на уроженке Киева дипломат
Консулом США в Стамбуле стал женатый на уроженке Киева дипломат - РИА Новости, 15.11.2025
Консулом США в Стамбуле стал женатый на уроженке Киева дипломат
США назначили новым консулом в Стамбуле карьерного дипломата Майкла Лалли, имеющего опыт работы в России и на Украине и женатого на уроженке Киева, выяснило РИА
в мире, сша, киев, россия
В мире, США, Киев, Россия
Консулом США в Стамбуле стал женатый на уроженке Киева дипломат

Консулом США в Стамбуле стал дипломат с опытом работы в России и Украине

Стамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Стамбул. Архивное фото
СТАМБУЛ, 15 ноя – РИА Новости. США назначили новым консулом в Стамбуле карьерного дипломата Майкла Лалли, имеющего опыт работы в России и на Украине и женатого на уроженке Киева, выяснило РИА Новости.
О вступлении Лалли в должность сообщило само генконсульство США в мегаполисе.
В своем первом обращении Лалли заявил, что турки и американцы являются "естественными бизнес-партнерами", имеется потенциал для увеличения товарооборота с нынешних 40 миллиардов долларов в год.
"Мой приоритет – на основе нынешнего сотрудничества укрепить наши отношения и расширить кооперацию", - сообщил он.
По данным из открытых источников, Лалли с 1993 по 1996 годы занимал должность торгового атташе в посольстве в Киеве, где участвовал в открытии первого Коммерческого офиса США на Украине. С 2017 по 2018 год был советником-посланником посольства США по коммерческим вопросам. В своей статье для ассоциации AFSA Лалли писал, что был одним из тех, кто покинул РФ в марте 2018 года, когда РФ выслала 60 американских дипломатов.
Помимо этого, дипломат занимал различные должности в дипмиссиях в Бельгии, Азербайджане, Казахстане, Мексике.
Дипломат владеет такими иностранными языками как турецкий, русский, испанский и французский. Женат на уроженке Киева Лилии, которая работает в госдепартаменте США, имеет дочь.
