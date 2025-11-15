https://ria.ru/20251115/ssha-2055176778.html
Консулом США в Стамбуле стал женатый на уроженке Киева дипломат
Консулом США в Стамбуле стал женатый на уроженке Киева дипломат
США назначили новым консулом в Стамбуле карьерного дипломата Майкла Лалли, имеющего опыт работы в России и на Украине и женатого на уроженке Киева, выяснило РИА РИА Новости, 15.11.2025
СТАМБУЛ, 15 ноя – РИА Новости. США назначили новым консулом в Стамбуле карьерного дипломата Майкла Лалли, имеющего опыт работы в России и на Украине и женатого на уроженке Киева, выяснило РИА Новости.
О вступлении Лалли в должность сообщило само генконсульство США
в мегаполисе.
В своем первом обращении Лалли заявил, что турки и американцы являются "естественными бизнес-партнерами", имеется потенциал для увеличения товарооборота с нынешних 40 миллиардов долларов в год.
"Мой приоритет – на основе нынешнего сотрудничества укрепить наши отношения и расширить кооперацию", - сообщил он.
По данным из открытых источников, Лалли с 1993 по 1996 годы занимал должность торгового атташе в посольстве в Киеве
, где участвовал в открытии первого Коммерческого офиса США на Украине
. С 2017 по 2018 год был советником-посланником посольства США по коммерческим вопросам. В своей статье для ассоциации AFSA Лалли писал, что был одним из тех, кто покинул РФ
в марте 2018 года, когда РФ выслала 60 американских дипломатов.
Помимо этого, дипломат занимал различные должности в дипмиссиях в Бельгии
, Азербайджане
, Казахстане
, Мексике
.
Дипломат владеет такими иностранными языками как турецкий, русский, испанский и французский. Женат на уроженке Киева Лилии, которая работает в госдепартаменте США, имеет дочь.