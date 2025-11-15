Рейтинг@Mail.ru
Бывшая соратница Трампа ответила на его нападки - РИА Новости, 15.11.2025
06:36 15.11.2025 (обновлено: 07:34 15.11.2025)
Бывшая соратница Трампа ответила на его нападки
Бывшая соратница Трампа ответила на его нападки - РИА Новости, 15.11.2025
Бывшая соратница Трампа ответила на его нападки
Член палаты представителей США республиканка Марджори Тейлор Грин ответила на нападки президента Дональда Трампа в социальной сети X, назвавшего ее сумасшедшей, РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T06:36:00+03:00
2025-11-15T07:34:00+03:00
в мире
сша
джорджия
дональд трамп
марджори тейлор грин
джеффри эпштейн
Бывшая соратница Трампа ответила на его нападки

Конгрессвумен Грин напомнила Трампу, назвавшему ее сумасшедшей, о его поддержке

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Член палаты представителей США республиканка Марджори Тейлор Грин ответила на нападки президента Дональда Трампа в социальной сети X, назвавшего ее сумасшедшей, заявив, что всегда поддерживала американского лидера.
"Я поддерживала президента Трампа, тратя слишком много своего драгоценного времени и собственных денег, и боролась за него еще упорнее, даже когда почти все остальные республиканцы отвернулись и осудили его", — написала она.
В миреСШАДжорджияДональд ТрампМарджори Тейлор ГринДжеффри Эпштейн
 
 
