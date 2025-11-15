Бывшая соратница Трампа ответила на его нападки

Грин хочет баллотироваться на пост президента страны на выборах в 2028 году, поскольку считает себя настоящим представителем основанного Трампом движения MAGA, сообщал ранее портал Notus со ссылкой на источники. При этом сама конгрессвумен эти планы отрицает.