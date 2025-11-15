Бывшая соратница Трампа ответила на его нападки

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Член палаты представителей США республиканка Марджори Тейлор Грин ответила на нападки президента Дональда Трампа в социальной сети X, назвавшего ее сумасшедшей, заявив, что всегда поддерживала американского лидера.
"Я поддерживала президента Трампа, тратя слишком много своего драгоценного времени и собственных денег, и боролась за него еще упорнее, даже когда почти все остальные республиканцы отвернулись и осудили его", — написала она.
Политик связала нападки с предстоящим голосованием по вопросу публикации документов по делу Джеффри Эпштейна. При этом она подчеркнула, что продолжает молиться за успех администрации Трампа, так как американский народ отчаянно заслуживает того, за что проголосовал.
В пятницу Трамп заявил, что не поддержит свою бывшую сторонницу конгрессвумен Марджори Тейлор Грин на выборах, и назвал ее "разглагольствующей сумасшедшей" за критику его политики.
По утверждению хозяина Белого дома, их конфликт начался после того, как он отправил конгрессвумен результаты опроса, согласно которым она смогла бы набрать только 12% голосов в случае участия в выборах сенатора от штата Джорджия или губернатора штата.
Грин хочет баллотироваться на пост президента страны на выборах в 2028 году, поскольку считает себя настоящим представителем основанного Трампом движения MAGA, сообщал ранее портал Notus со ссылкой на источники. При этом сама конгрессвумен эти планы отрицает.
