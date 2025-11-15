Рейтинг@Mail.ru
15:13 15.11.2025 (обновлено: 15:18 15.11.2025)
США запретили NIS работать до продажи российской доли
в мире
сербия
сша
россия
александр вучич
александр боцан-харченко
павел сорокин
нефтяная индустрия сербии
сербия
сша
россия
в мире, сербия, сша, россия, александр вучич, александр боцан-харченко, павел сорокин, нефтяная индустрия сербии, газпром
В мире, Сербия, США, Россия, Александр Вучич, Александр Боцан-Харченко, Павел Сорокин, Нефтяная индустрия Сербии, Газпром
© Фото : NISРабочие на предприятии компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS)
© Фото : NIS
Рабочие на предприятии компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS). Архивное фото
БЕЛГРАД, 15 ноя - РИА Новости. США одобрили переговоры о смене собственности в российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) до 13 февраля без права на работу компании, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.
Джедович-Ханданович накануне сказала, что ожидает скорый ответ Управления по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control) на запрос NIS о приостановке действия санкций, вступивших в силу 9 октября, в связи с переговорами с третьей стороной о передаче контроля над компанией. В субботу она сообщила, что США потребовали выхода российской стороны из собственности NIS для снятия санкций с компании.
"Тяжелое послание для нас, потому что мы не получили ни дня, чтобы NIS продолжила работать, а граждане поймут, что невозможно за 7-8 дней изменить структуру собственности. Получено одобрение на переговоры о собственности, которое действует до 13 февраля, но не на то, чтобы NIS и нефтеперерабатывающий завод могли продолжить работу", - сказала глава минэнерго Сербии на брифинге.
Джедович-Ханданович сообщила в конце октября, что резервы сырой нефти NIS позволят беспрепятственно работать нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) компании под санкциями США до 25 ноября, у государства также есть запасы нефти и нефтепродуктов, достаточные для стабильности рынка.
Администрация президента Сербии Александр Вучича сообщила ранее, что в воскресенье он примет участие в заседании правительства, которое состоится с участием директоров госкомпаний.
Президент Сербии Александр Вучич ранее в ноябре сообщал, что на встрече с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко обсудил газоснабжение Сербии и ситуацию с санкциями США против NIS.
Вучич заявил 23 октября, что власти Сербии "возьмут ситуацию в свои руки", в случае если возникнут серьезные проблемы в работе нефтеперерабатывающего предприятия NIS.
Он также отметил, что получил "положительный сигнал" от российских партнеров, верит в возможность достижения договоренности и ответственное поведение Сербии, которое не предполагает отъем чужой собственности.
Вучич 13 октября сообщил об открытом и конструктивном разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковым о работе "Нефтяной индустрии Сербии" в условиях санкций США и заверил граждан, что нехватки топлива и нефтепродуктов в стране не будет.
Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил 9 октября о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
В миреСербияСШАРоссияАлександр ВучичАлександр Боцан-ХарченкоПавел СорокинНефтяная индустрия СербииГазпром
 
 
