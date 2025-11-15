Рейтинг@Mail.ru
Пономарев уверен, что иностранным тренерам плевать на российский футбол - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:33 15.11.2025 (обновлено: 13:00 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/ponomarev-2055159138.html
Пономарев уверен, что иностранным тренерам плевать на российский футбол
Пономарев уверен, что иностранным тренерам плевать на российский футбол - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Пономарев уверен, что иностранным тренерам плевать на российский футбол
Руководство московского клуба "Спартак" постоянно отдает предпочтение иностранным тренерам, но те приезжают в Россию только ради огромных заработков и им чужды... РИА Новости Спорт, 15.11.2025
2025-11-15T12:33:00+03:00
2025-11-15T13:00:00+03:00
футбол
спорт
паоло ваноли
доменико тедеско
руй витория
кубок россии по футболу
спартак москва
владимир пономарев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046642102_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_6cdd5d5e3aefa881a767d0523b4249ed.jpg
/20251115/sbornaya-chili-2055139343.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046642102_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_ede3dc078e11cd5de4f2f1d6ff69aead.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, паоло ваноли, доменико тедеско, руй витория, кубок россии по футболу, спартак москва, владимир пономарев, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Паоло Ваноли, Доменико Тедеско, Руй Витория, Кубок России по футболу, Спартак Москва, Владимир Пономарев, Российская премьер-лига (РПЛ)
Пономарев уверен, что иностранным тренерам плевать на российский футбол

Пономарев заявил, что иностранным тренерам плевать на российский футбол

© Соцсети ФК "Спартак"Деян Станкович
Деян Станкович - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Соцсети ФК "Спартак"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Руководство московского клуба "Спартак" постоянно отдает предпочтение иностранным тренерам, но те приезжают в Россию только ради огромных заработков и им чужды интересы российского футбола, заявил РИА Новости экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев.
Во вторник "красно-белые" объявили о расторжении контракта с сербом Деяном Станковичем по соглашению сторон. Руководство "Спартака" выразило неудовлетворение турнирным положением команды в Российской премьер-лиге (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов. После 15 туров чемпионата России "Спартак" с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Лидируют "Краснодар" и московский ЦСКА, набравшие по 33 очка.
«
"Спартаку" нужен отечественный тренер, ну почему же мы преклоняемся перед иностранцами? Они же сюда приезжают на заработки, они поняли, что здесь им готовы платить колоссальные деньги. Они заключают контракт на несколько лет, а после этого хоть трава не расти. Им плевать на российский футбол", - сказал Пономарев.
"А если у них что-то не получается, то они рассчитывают получить хорошую неустойку от клуба. Такое вот у них мышление", - считает собеседник агентства.
В последние годы "Спартак" возглавляли немец Доменико Тедеско, португалец Руй Витория, итальянец Паоло Ваноли и испанец Гильермо Абаскаль. За период с октября 2019 года клуб выиграл только один трофей – в 2022 году Кубок России под руководством Ваноли.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Били Месси, замахнулись на Карпина: кто угрожает сборной России
15 ноября, 10:10
 
ФутболСпортПаоло ВанолиДоменико ТедескоРуй ВиторияКубок России по футболуСпартак МоскваВладимир ПономаревРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Металлург Мг
    Авангард
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Салават Юлаев
    Барыс
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала