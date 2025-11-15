Пономарев уверен, что иностранным тренерам плевать на российский футбол

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Руководство московского клуба "Спартак" постоянно отдает предпочтение иностранным тренерам, но те приезжают в Россию только ради огромных заработков и им чужды интересы российского футбола, заявил РИА Новости экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев.

"А если у них что-то не получается, то они рассчитывают получить хорошую неустойку от клуба. Такое вот у них мышление", - считает собеседник агентства.