Пономарев уверен, что иностранным тренерам плевать на российский футбол

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Руководство московского клуба "Спартак" постоянно отдает предпочтение иностранным тренерам, но те приезжают в Россию только ради огромных заработков и им чужды интересы российского футбола, заявил РИА Новости экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев.
Во вторник "красно-белые" объявили о расторжении контракта с сербом Деяном Станковичем по соглашению сторон. Руководство "Спартака" выразило неудовлетворение турнирным положением команды в Российской премьер-лиге (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов. После 15 туров чемпионата России "Спартак" с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Лидируют "Краснодар" и московский ЦСКА, набравшие по 33 очка.
"Спартаку" нужен отечественный тренер, ну почему же мы преклоняемся перед иностранцами? Они же сюда приезжают на заработки, они поняли, что здесь им готовы платить колоссальные деньги. Они заключают контракт на несколько лет, а после этого хоть трава не расти. Им плевать на российский футбол", - сказал Пономарев.
"А если у них что-то не получается, то они рассчитывают получить хорошую неустойку от клуба. Такое вот у них мышление", - считает собеседник агентства.
В последние годы "Спартак" возглавляли немец Доменико Тедеско, португалец Руй Витория, итальянец Паоло Ваноли и испанец Гильермо Абаскаль. За период с октября 2019 года клуб выиграл только один трофей – в 2022 году Кубок России под руководством Ваноли.
15 ноября, 10:10