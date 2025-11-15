В Израиле отстранили 17-летнего футболиста почти на 100 лет за драку

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Дисциплинарный суд Израильской футбольной ассоциации (IFA) принял решение дисквалифицировать футболиста молодежной команды клуба "Йермиягу Холон" за избиение соперника на 99 лет - до 13 ноября 2124 года, сообщает One.
По информации источника, 17-летний футболист, имя которого не называется, напал на соперника возле раздевалки, попытался ударить его ногой, упал, но быстро поднялся и начал бить и пинать его. В судебном решении отмечается, что спортсмен прежде уже был вовлечен в драку, когда напал на соперника с кулаками. Тогда футболист отделался шестью матчами отстранения, получив "шанс исправить свое поведение".
"Поскольку обвиняемый совершил то, что совершил, суд не может помыслить о возможности дать ему еще один шанс и не видит для этого оправдания. Поэтому суд постановил, что обвиняемому нет места на футбольном поле и он не может больше оставаться активным футболистом, поэтому суд отстраняет обвиняемого пожизненно", - говорится в судебном решении.
Клуб "Йермиягу Холон" был оштрафован на общую сумму в 2,5 тыс шекелей (более 62,5 рублей) как фактически, так и условно. Кроме того, команда условно лишена трех очков с испытательным сроком в один год. В самом клубе поддержали решение о дисквалификации своего футболиста, однако отметили, что соперник также его провоцировал.
"Во время матча игрок команды "Иерусалим", который провоцировал нашего игрока, напал на него, получил красную карточку, но не покинул пределы поля что способствовало созданию напряженной атмосферы. Мы хотим прояснить, что видео, распространяемое в социальных сетях, фиксирует только середину инцидента и не показывает предшествующих провокаций и нападения со стороны игрока "Иерусалима", - сообщили в клубе.
