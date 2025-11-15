В Израиле отстранили 17-летнего футболиста почти на 100 лет за драку

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Дисциплинарный суд Израильской футбольной ассоциации (IFA) принял решение дисквалифицировать футболиста молодежной команды клуба "Йермиягу Холон" за избиение соперника на 99 лет - до 13 ноября 2124 года, сообщает One.

По информации источника, 17-летний футболист, имя которого не называется, напал на соперника возле раздевалки, попытался ударить его ногой, упал, но быстро поднялся и начал бить и пинать его. В судебном решении отмечается, что спортсмен прежде уже был вовлечен в драку, когда напал на соперника с кулаками. Тогда футболист отделался шестью матчами отстранения, получив "шанс исправить свое поведение".

"Поскольку обвиняемый совершил то, что совершил, суд не может помыслить о возможности дать ему еще один шанс и не видит для этого оправдания. Поэтому суд постановил, что обвиняемому нет места на футбольном поле и он не может больше оставаться активным футболистом, поэтому суд отстраняет обвиняемого пожизненно", - говорится в судебном решении.

Клуб "Йермиягу Холон" был оштрафован на общую сумму в 2,5 тыс шекелей (более 62,5 рублей) как фактически, так и условно. Кроме того, команда условно лишена трех очков с испытательным сроком в один год. В самом клубе поддержали решение о дисквалификации своего футболиста, однако отметили, что соперник также его провоцировал.