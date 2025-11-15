Памятные доски выдающимся разведчикам откроют в Москве, сообщил Мединский

В послевоенное время Ботян работал нелегальным разведчиком за рубежом, а затем, вернувшись на родину, помогал создавать спецназ советской внешней разведки.

В 1944 году Орловский вышел по болезни в отставку и был избран председателем колхоза "Рассвет" в своем родном селе Мышковичи Могилевской области Белоруссии. За короткое время колхоз превратился в передовое хозяйство республики и стал одним из лучших в стране. В 1958 году за выдающиеся трудовые достижения Орловскому было присвоено звание Героя Социалистического Труда.