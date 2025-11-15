Рейтинг@Mail.ru
Диписточник рассказал о передаче Баку информации по атаке посольства - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:32 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/mid-2055231299.html
Диписточник рассказал о передаче Баку информации по атаке посольства
Диписточник рассказал о передаче Баку информации по атаке посольства - РИА Новости, 15.11.2025
Диписточник рассказал о передаче Баку информации по атаке посольства
Дипломатический источник в Москве подтвердил РИА Новости, что переданная Баку информация о нанесенных повреждениях зданию посольства в Киеве внимательно... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T23:32:00+03:00
2025-11-15T23:32:00+03:00
в мире
баку
киев
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2055081278_324:0:1833:849_1920x0_80_0_0_67103a1053c65bdde1ec263fe5338b0e.jpg
https://ria.ru/20251115/svo-2055230696.html
баку
киев
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2055081278_701:0:1833:849_1920x0_80_0_0_91149d46525871cdd0a007a90750e373.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, баку, киев, москва
В мире, Баку, Киев, Москва
Диписточник рассказал о передаче Баку информации по атаке посольства

Переданная Баку информация об атаке территории посольства в Киеве изучается

© Фото : ТСНПовреждения возле посольства Азербайджана в Киеве
Повреждения возле посольства Азербайджана в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Фото : ТСН
Повреждения возле посольства Азербайджана в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Дипломатический источник в Москве подтвердил РИА Новости, что переданная Баку информация о нанесенных повреждениях зданию посольства в Киеве внимательно изучается, инцидент вызывает сожаление.
Отвечая на соответствующий вопрос агентства, источник подтвердил, что переданная Баку информация о нанесенных накануне повреждениях зданию и территории посольства в Киеве внимательно изучается.
"Данный инцидент, безусловно, вызывает сожаление", - добавил он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Диписточник рассказал о разнице в подходах ВС России и ВСУ
Вчера, 23:23
 
В миреБакуКиевМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала