Хартли назвал матч "Локомотива" с "Барысом" худшим для клуба в сезоне

"У нас есть проблемы с психологической подготовкой. Не сказать, что наш первый период был плохим, но соперник забил в самой концовке. Мы могли вернуться в игру, но второй гол стал переломным, и у нас совсем сломалась игра. Мы начали совершать больше индивидуальных действий, а не играть как команда, и игра разрушилась", - добавил канадский тренер ярославского клуба.