Хартли назвал матч "Локомотива" с "Барысом" худшим для клуба в сезоне
Хоккей
 
21:09 15.11.2025
Хартли назвал матч "Локомотива" с "Барысом" худшим для клуба в сезоне
Хартли назвал матч "Локомотива" с "Барысом" худшим для клуба в сезоне

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Главный тренер "Локомотива" Боб Хартли назвал игру против астанинского "Барыса" худшей в исполнении ярославской команды в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В субботу "Локомотив" в матче регулярного чемпионата на своем льду проиграл "Барысу" со счетом 0:4. Ярославцы потерпели первое домашнее поражение в сезоне, а астанинцы одержали первую гостевую победу.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
15 ноября 2025 • начало в 17:00
Завершен
Локомотив
0 : 4
Барыс
18:59 • Алихан Омирбеков
(Рейли Уолш, Кирилл Савицкий)
46:03 • Semyon Simonov
(Мэйсон Морелли)
50:49 • Ансар Шайхмедденов
(Данияр Самат, Эмиль Галимов)
54:41 • Эмиль Галимов
(Динмухамед Каиржан, Тайс Томпсон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Тяжелое поражение, но его легко проанализировать: нас переработали, и вторую игру подряд мы были недисциплинированны. Второй гол соперник забил после нашего удаления, и после этого мы потеряли контроль, игра ушла от нас. Сегодня у нас не работал пас, и в целом за весь сезон это была самая плохая игра в нашем исполнении. Понятно, что руководству и болельщикам хочется, чтобы твоя команда играла на пике все 68 игр, но мы понимаем, что когда недостаточно психологической или физической подготовки, такие игры будут. Нужно отдать должное сопернику - "Барыс" сыграл хорошо и переиграл нас во всех компонентах", - сказал Хартли на пресс-конференции.
"У нас есть проблемы с психологической подготовкой. Не сказать, что наш первый период был плохим, но соперник забил в самой концовке. Мы могли вернуться в игру, но второй гол стал переломным, и у нас совсем сломалась игра. Мы начали совершать больше индивидуальных действий, а не играть как команда, и игра разрушилась", - добавил канадский тренер ярославского клуба.
"Локомотив" с 38 баллами возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. "Барыс", набрав 23 очка, поднялся на восьмое место в Восточной конференции. В следующем матче "Локомотив" примет уфимский "Салават Юлаев" 17 ноября.
