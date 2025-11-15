Генконсул Израиля прокомментировал слова депутата о Чебурашке

Накануне депутат Госдумы Андрей Макаров во время обсуждения поправки о финансировании конкурса "Родная игрушка" пошутил, что Чебурашка был евреем, потому что приехал в ящике с апельсинами из Израиля — их в СССР завозили только из этой страны.