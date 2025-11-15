Рейтинг@Mail.ru
Генконсул Израиля прокомментировал слова депутата о Чебурашке
Культура
Культура
 
21:04 15.11.2025 (обновлено: 21:51 15.11.2025)
Генконсул Израиля прокомментировал слова депутата о Чебурашке
Генконсул Израиля прокомментировал слова депутата о Чебурашке
Генеральный консул Израиля в Санкт-Петербурге Ран Гидор, комментируя РИА Новости версию о еврейском происхождении Чебурашки, заявил, что национальность этого... РИА Новости, 15.11.2025
Генконсул Израиля прокомментировал слова депутата о Чебурашке

Генконсул Израиля Гидор: национальность Чебурашки доподлинно не известна

© СоюзмультфильмЧебурашка. Кадр из мультфильма
Чебурашка. Кадр из мультфильма - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Союзмультфильм
Чебурашка. Кадр из мультфильма
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Генеральный консул Израиля в Санкт-Петербурге Ран Гидор, комментируя РИА Новости версию о еврейском происхождении Чебурашки, заявил, что национальность этого персонажа неизвестна.
"Мы знаем, что создатели мультфильма про Чебурашку были советскими евреями, но, к сожалению, на сегодняшний день доподлинно не известно, какой национальности он сам", — сказал он.

Накануне депутат Госдумы Андрей Макаров во время обсуждения поправки о финансировании конкурса "Родная игрушка" пошутил, что Чебурашка был евреем, потому что приехал в ящике с апельсинами из Израиля — их в СССР завозили только из этой страны.

"Безусловно, герой советского мультика стал культовым персонажем и в Израиле, ведь он, метафорически выражаясь, сделал алию, приехав в нашу страну с волной советской эмиграции", — отметил генконсул.
По его мнению, Чебурашка мог бы стать не просто символом дружбы двух государств, но и войти в почетный список евреев, внесших вклад в развитие русской культуры, наряду с Сергеем Эйзенштейном, Исааком Бабелем и Моисеем Вайнбергом.
"Правда, единственная возможность удостовериться в его принадлежности к еврейской нации, если у нас нет никакой информации о его родителях, — проверить наличие обрезания и убедиться, что он не ест свинину", — заключил Ран Гидор.
При этом он подчеркнул, что выходцы из СССР способствовали не только широкому распространению русского языка в Израиле, но и культурной экспансии, в том числе в мультипликационной сфере. По словам генконсула, его дочь обожает мультфильм про Чебурашку и знает наизусть все песни из него.
Кукла-персонаж Чебурашки - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
В России расследуют сделку "Союзмультфильма" и США о правах на Чебурашку
29 июля, 09:41
 
