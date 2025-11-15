Генконсул Израиля прокомментировал слова депутата о Чебурашке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Генеральный консул Израиля в Санкт-Петербурге Ран Гидор, комментируя РИА Новости версию о еврейском происхождении Чебурашки, заявил, что национальность этого персонажа неизвестна.
"Мы знаем, что создатели мультфильма про Чебурашку были советскими евреями, но, к сожалению, на сегодняшний день доподлинно не известно, какой национальности он сам", — сказал он.
Накануне депутат Госдумы Андрей Макаров во время обсуждения поправки о финансировании конкурса "Родная игрушка" пошутил, что Чебурашка был евреем, потому что приехал в ящике с апельсинами из Израиля — их в СССР завозили только из этой страны.
"Безусловно, герой советского мультика стал культовым персонажем и в Израиле, ведь он, метафорически выражаясь, сделал алию, приехав в нашу страну с волной советской эмиграции", — отметил генконсул.
По его мнению, Чебурашка мог бы стать не просто символом дружбы двух государств, но и войти в почетный список евреев, внесших вклад в развитие русской культуры, наряду с Сергеем Эйзенштейном, Исааком Бабелем и Моисеем Вайнбергом.
"Правда, единственная возможность удостовериться в его принадлежности к еврейской нации, если у нас нет никакой информации о его родителях, — проверить наличие обрезания и убедиться, что он не ест свинину", — заключил Ран Гидор.
При этом он подчеркнул, что выходцы из СССР способствовали не только широкому распространению русского языка в Израиле, но и культурной экспансии, в том числе в мультипликационной сфере. По словам генконсула, его дочь обожает мультфильм про Чебурашку и знает наизусть все песни из него.