Европа теряет влияние на мировой сцене, заявил Громыко

СИРИУС, 15 ноя - РИА Новости. Европа теряет влияние на мировой сцене из-за череды стратегических ошибок как во внутреннем развитии, так и во внешней политике Евросоюза, происходит демонтаж процветающего государственного благосостояния, заявил директор Института Европы Российской академии наук Алексей Громыко.
В субботу на федеральной территории "Сириус" открылся второй международный симпозиум "БРИКС - Европа".
"Череда стратегических ошибок как во внутреннем развитии, так и во внешней политике Евросоюза ведут европейскую часть Запада не к укреплению, а к утере влияние на мировой сцене", - сказал Громыко на церемонии открытия симпозиума.
По его словам, ЕС уже несколько лет находится в фазе стагнации, динамика ВВП отрицательная и близка к нулю.
"Возрастают риски деиндустриализации, происходит демонтаж некогда процветающего в Европе государственного благосостояния. Власти ЕС отказались от прежней, столь дорогой им, как казалось несколько десятилетий, философии "мягкой силы", нормативной силы, и перешли к милитаризации откровенной и геополитизации", - добавил Громыко.
Воруют все: русофобия приносит ЕС и НАТО колоссальные прибыли
10 ноября, 08:00