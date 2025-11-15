Рейтинг@Mail.ru
Европа теряет влияние на мировой сцене, заявил Громыко - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:33 15.11.2025 (обновлено: 14:09 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/evropa-2055165476.html
Европа теряет влияние на мировой сцене, заявил Громыко
Европа теряет влияние на мировой сцене, заявил Громыко - РИА Новости, 15.11.2025
Европа теряет влияние на мировой сцене, заявил Громыко
Европа теряет влияние на мировой сцене из-за череды стратегических ошибок как во внутреннем развитии, так и во внешней политике Евросоюза, происходит демонтаж... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T13:33:00+03:00
2025-11-15T14:09:00+03:00
в мире
европа
алексей громыко
евросоюз
российская академия наук
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055168138_0:234:3131:1995_1920x0_80_0_0_93486e1056d9621d8a1536e1deb541d2.jpg
https://ria.ru/20251110/rusofobiya-2053798449.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055168138_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e3224bdeb7b3e9517006b71fc3a38cc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, алексей громыко, евросоюз, российская академия наук, брикс
В мире, Европа, Алексей Громыко, Евросоюз, Российская академия наук, БРИКС
Европа теряет влияние на мировой сцене, заявил Громыко

Глава Института Европы РАН Громыко: Европа теряет влияние на мировой сцене

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДиректор Института Европы Российской академии наук Алексей Громыко выступает на международном симпозиуме в формате "БРИКС - Европа" в Сочи, 15 ноября 2025
Директор Института Европы Российской академии наук Алексей Громыко выступает на международном симпозиуме в формате БРИКС - Европа в Сочи, 15 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Директор Института Европы Российской академии наук Алексей Громыко выступает на международном симпозиуме в формате "БРИКС - Европа" в Сочи, 15 ноября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИРИУС, 15 ноя - РИА Новости. Европа теряет влияние на мировой сцене из-за череды стратегических ошибок как во внутреннем развитии, так и во внешней политике Евросоюза, происходит демонтаж процветающего государственного благосостояния, заявил директор Института Европы Российской академии наук Алексей Громыко.
В субботу на федеральной территории "Сириус" открылся второй международный симпозиум "БРИКС - Европа".
"Череда стратегических ошибок как во внутреннем развитии, так и во внешней политике Евросоюза ведут европейскую часть Запада не к укреплению, а к утере влияние на мировой сцене", - сказал Громыко на церемонии открытия симпозиума.
По его словам, ЕС уже несколько лет находится в фазе стагнации, динамика ВВП отрицательная и близка к нулю.
"Возрастают риски деиндустриализации, происходит демонтаж некогда процветающего в Европе государственного благосостояния. Власти ЕС отказались от прежней, столь дорогой им, как казалось несколько десятилетий, философии "мягкой силы", нормативной силы, и перешли к милитаризации откровенной и геополитизации", - добавил Громыко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Воруют все: русофобия приносит ЕС и НАТО колоссальные прибыли
10 ноября, 08:00
 
В миреЕвропаАлексей ГромыкоЕвросоюзРоссийская академия наукБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала