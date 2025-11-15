Европа теряет влияние на мировой сцене, заявил Громыко

СИРИУС, 15 ноя - РИА Новости. Европа теряет влияние на мировой сцене из-за череды стратегических ошибок как во внутреннем развитии, так и во внешней политике Евросоюза, происходит демонтаж процветающего государственного благосостояния, заявил директор Института Европы Российской академии наук Алексей Громыко.