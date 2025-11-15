Рейтинг@Mail.ru
"Смертельный приговор": по фон дер Ляйен нанесли серьезный удар
02:20 15.11.2025 (обновлено: 14:27 15.11.2025)
"Смертельный приговор": по фон дер Ляйен нанесли серьезный удар
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен теряет свои позиции в европейском парламенте на фоне успеха правых партий, пишет европейское издание Politico. РИА Новости, 15.11.2025
в мире
европа
брюссель
франция
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
в мире, европа, брюссель, франция, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
"Смертельный приговор": по фон дер Ляйен нанесли серьезный удар

Politico: фон дер Ляйен теряет свои позиции в Европарламенте

© AP Photo / Virginia MayoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен теряет свои позиции в европейском парламенте на фоне успеха правых партий, пишет европейское издание Politico.
Как отмечает журнал, речь идет об одобрении проекта о сокращении цепочек поставок, при голосовании за который Европейской народной партии фон дер Ляйен пришлось отказаться от своих традиционных союзников-центристов и продолжить работу с крайне правыми группами.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В ФРГ раскритиковали планы фон дер Ляйен по созданию нового органа разведки
13 ноября, 11:37
"Нарушая десятилетиями существовавший политический протокол, этот шаг подписал смертный приговор так называемому санитарному кордону, неформальному пакту между центристскими силами Европы — ЕНП, социалистами и демократами, либералами из Renew и зелеными — о недопустимости участия крайне правых в принятии решений", — говорится в статье.
Главный переговорщик "Патриотов" (движение крайне правого толка. — Прим. ред.) по ​​этому делу Паскаль Пьера назвал этот день историческим, потому что им "удалось сломить большинство Урсулы фон дер Ляйен".
В материале отмечается, что необходимость сотрудничества с правыми силами создает трудности для второго срока главы Еврокомиссии на посту. При этом проблемы, с которыми она сталкивается, включая три вотума недоверия, только нарастают: союзники из левых партий все чаще возлагают на нее ответственность за политику ее партии и разочарованы той свободой, которую она ей предоставила.
"Любое голосование, в котором ЕНП поддерживает крайне правых, ослабляет позиции Урсулы фон дер Ляйен", — предупредил представитель зеленых Терри Райнтке.
По данным немецкой газеты Berliner Zeitung, позиции фон дер Ляйен зависят от того, смогут ли зеленые, либералы и социал-демократы обеспечивать ей большинство в парламенте. Отсутствие большинства изменит не только расстановку сил в Брюсселе, но и повлияет на весь политический курс ЕС.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Фицо отверг план ЕС на 140 миллиардов евро для Украины
Вчера, 21:39
Ранее в Европейском парламенте крайние левые и правые фракции инициировали несколько попыток выразить главе Еврокомиссии вотум недоверия. Недовольство политикой фон дер Ляйен выражали и представители ее собственной фракции ЕНП. На вопрос бельгийской Soir о том, чувствует ли она ослабление своей роли из-за повторяющихся запросов в Европарламенте по вынесению ей вотума недоверия, фон дер Ляйен заявила, что "у каждого института ЕС своя зона ответственности".
Позднее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал Францию к выходу из Европейского союза после того, как депутаты Европарламента отклонили два вотума недоверия Еврокомиссии, а глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что уход фон дер Ляйен с поста председателя ЕК был бы в интересах всей Европы.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Фон дер Ляйен сделала новый выпад в адрес России
24 октября, 20:38
 
