Эксперт прокомментировал обсуждение отказа Японии от неядерных принципов

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Япония в ближайшем будущем не откажется от "неядерных принципов", но факт обсуждения отказа от них уже беспрецедентен и отражает современную позицию Токио на наращивание военного потенциала, рассказал РИА Новости руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов.
Ранее газета "Майнити" со ссылкой на источники в правительстве и правящей коалиции сообщила, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити приступила к рассмотрению вопроса о начале внутрипартийной дискуссии по пересмотру так называемых трех неядерных принципов в связи с намеченным обновлением стратегических документов по национальной безопасности.
"Это беспрецедентный шаг, потому что Япония на всем протяжении послевоенного периода позиционировала себя как страну, отказывающуюся от войны как средства решения международных споров, конфликтов. Но в последние годы ситуация ситуация меняется, Токио отказывается от этих принципов, начинает размывать их", - сказал Кистанов.
"Вряд ли в ближайшем будущем Япония действительно пересмотрит эти принципы, это вызовет слишком серьезное обострение отношений с соседними странами. Более того, этот шаг не будет приветствовать даже Вашингтон, поскольку это будет означать, что Токио выходит и из-под американского "ядерного зонтика", и из-под влияния Штатов. Но вот это обсуждение - это такой пробный шар, который в том числе отражает позиции современного Токио о необходимости более жесткой, ярко выраженной политики по отстаиванию своих интересов и наращиванию военного потенциала", - заключил Кистанов.
Также эксперт добавил, что изменение принципов Токио относительно ядерного оружия может вызвать "эффект домино" среди стран региона.
"Если, к примеру, Южная Корея обзаведется ядерным оружием, тут же обзаведется и Япония, и наоборот, а за ними, вполне возможно, и Тайвань", - отметил Кистанов.
Япония после Второй мировой войны приняла на себя ограничивающий набор правил, сформулированных премьером Эйсаку Сато и одобренных парламентом в 1971 году: "1. Не производить ядерное оружие. 2. Не хранить ядерное оружие на своей территории. 3. Не импортировать ядерное оружие в страну". Это часть японской национальной идеологии после атомных бомбардировок Штатами Хиросимы и Нагасаки.
