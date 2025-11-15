Эксперт прокомментировал обсуждение отказа Японии от неядерных принципов

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Япония в ближайшем будущем не откажется от "неядерных принципов", но факт обсуждения отказа от них уже беспрецедентен и отражает современную позицию Токио на наращивание военного потенциала, рассказал РИА Новости руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов.