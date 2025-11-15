Рейтинг@Mail.ru
Telegram начнет тестировать прямые трансляции в историях, заявил Дуров - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:53 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/durov-2055211220.html
Telegram начнет тестировать прямые трансляции в историях, заявил Дуров
Telegram начнет тестировать прямые трансляции в историях, заявил Дуров - РИА Новости, 15.11.2025
Telegram начнет тестировать прямые трансляции в историях, заявил Дуров
Telegram начинает тестировать прямые трансляции в историях и аукционы подарков, заявил основатель мессенджера Павел Дуров. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T19:53:00+03:00
2025-11-15T19:53:00+03:00
технологии
павел дуров
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968584928_0:287:2048:1439_1920x0_80_0_0_1e2957b8a1e68d36c278d49c2b239edf.jpg
https://ria.ru/20251113/durov--2054803680.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968584928_0:123:2048:1659_1920x0_80_0_0_a31b710af94c0502d27761fa7a5217b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, павел дуров, telegram
Технологии, Павел Дуров, Telegram
Telegram начнет тестировать прямые трансляции в историях, заявил Дуров

Дуров: Telegram будет тестировать трансляции в историях и аукционы подарков

© AP Photo / Tatan SyuflanaПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Tatan Syuflana
Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Telegram начинает тестировать прямые трансляции в историях и аукционы подарков, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.
"Мы начинаем тестировать новые функции Telegram, такие как прямые трансляции в историях и аукционы подарков", - написал Дуров в своем Telegram-канале.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
AFP: Дуров добился снятия ограничений на выезд из Франции
13 ноября, 16:21
 
ТехнологииПавел ДуровTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала