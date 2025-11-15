Комитет Госдумы согласился уравнять НДФЛ для резидентов ЕАЭС и России

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам согласился поддержать поправку, выравнивающую ставки НДФЛ для налоговых резидентов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) со ставками, применяемыми для налоговых резидентов РФ.

Сейчас в России применяются прогрессивные ставки НДФЛ от 13% до 22% в зависимости от уровня дохода. При этом доходы налоговых резидентов других стран, полученные на территории РФ: на зарплату, плату за услуги российским компаниям, дивиденды от российских организаций и прочее, применяется НДФЛ по ставке 30%.