Рейтинг@Mail.ru
Комитет Госдумы согласился уравнять НДФЛ для резидентов ЕАЭС и России - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 15.11.2025 (обновлено: 17:57 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/duma-2055189391.html
Комитет Госдумы согласился уравнять НДФЛ для резидентов ЕАЭС и России
Комитет Госдумы согласился уравнять НДФЛ для резидентов ЕАЭС и России - РИА Новости, 15.11.2025
Комитет Госдумы согласился уравнять НДФЛ для резидентов ЕАЭС и России
Комитет Госдумы по бюджету и налогам согласился поддержать поправку, выравнивающую ставки НДФЛ для налоговых резидентов стран Евразийского экономического союза... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T16:25:00+03:00
2025-11-15T17:57:00+03:00
экономика
россия
казахстан
алексей сазанов
белоруссия
евразийский экономический союз
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944167221_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_7b60a09042f309d4916914dd5643f548.jpg
https://ria.ru/20251112/ndfl-1955515780.html
россия
казахстан
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944167221_264:153:1468:1056_1920x0_80_0_0_ae29e9a6b2edf382ef3f72dafc5c1ab6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, казахстан, алексей сазанов, белоруссия, евразийский экономический союз, госдума рф
Экономика, Россия, Казахстан, Алексей Сазанов, Белоруссия, Евразийский экономический союз, Госдума РФ
Комитет Госдумы согласился уравнять НДФЛ для резидентов ЕАЭС и России

Комитет ГД согласился выровнять ставки НДФЛ для налоговых резидентов РФ и ЕАЭС

© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении и ЕАЭС
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении и ЕАЭС - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в медиабанк
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении и ЕАЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам согласился поддержать поправку, выравнивающую ставки НДФЛ для налоговых резидентов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) со ставками, применяемыми для налоговых резидентов РФ.
"Мы получили претензии со стороны Евразийской экономической комиссии по поводу порядка обложения НДФЛ налоговых резидентов других стран ЕАЭС", - объяснил на заседании комитета замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
Сейчас в России применяются прогрессивные ставки НДФЛ от 13% до 22% в зависимости от уровня дохода. При этом доходы налоговых резидентов других стран, полученные на территории РФ: на зарплату, плату за услуги российским компаниям, дивиденды от российских организаций и прочее, применяется НДФЛ по ставке 30%.
Предложенная правительством поправка синхронизирует размер ставок в отношении доходов налоговых резидентов Российской Федерации и налоговых резидентов граждан ЕАЭС.
"То есть они будут облагаться по общей ставке от 13 до 22%", - уточнил Сазанов.
В ЕАЭС входят пять государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия.
Рассчет налога - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
НДФЛ в 2025 году: ставки, вычеты, онлайн калькулятор для налогоплательщиков
12 ноября, 18:32
 
ЭкономикаРоссияКазахстанАлексей СазановБелоруссияЕвразийский экономический союзГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала