Комитет Госдумы согласился уравнять НДФЛ для резидентов ЕАЭС и России

2025-11-15T16:25:00+03:00
2025-11-15T16:25:00+03:00
2025-11-15T17:57:00+03:00
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам согласился поддержать поправку, выравнивающую ставки НДФЛ для налоговых резидентов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) со ставками, применяемыми для налоговых резидентов РФ.
"Мы получили претензии со стороны Евразийской экономической комиссии
по поводу порядка обложения НДФЛ налоговых резидентов других стран ЕАЭС
", - объяснил на заседании комитета замминистра финансов РФ Алексей Сазанов
.
Сейчас в России применяются прогрессивные ставки НДФЛ от 13% до 22% в зависимости от уровня дохода. При этом доходы налоговых резидентов других стран, полученные на территории РФ: на зарплату, плату за услуги российским компаниям, дивиденды от российских организаций и прочее, применяется НДФЛ по ставке 30%.
Предложенная правительством поправка синхронизирует размер ставок в отношении доходов налоговых резидентов Российской Федерации и налоговых резидентов граждан ЕАЭС.
"То есть они будут облагаться по общей ставке от 13 до 22%", - уточнил Сазанов.
В ЕАЭС входят пять государств: Россия, Белоруссия
, Казахстан
, Армения
, Киргизия
.