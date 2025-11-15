РСО мотивирует молодежь в СНГ создавать свои студотряды, заявил депутат

"Потом, конечно же, мы понимаем, что история Советского Союза не ушла никуда, и раньше это было символом единства, и действительно весь Союз строили сами молодые ребята… И каждый строил республику другого своего друга. Это было единство, сплочение и создание такого большого, великого государства", - подчеркнул Киселев.

"Мы подработаем с точки зрения законодательства для того, чтобы эти обмены были гораздо проще и легче, потому что есть своя специфика сезонности и короткого въезда. Но я считаю, что ничего лучше нет в нашей стране... чем работать и создавать какой-то объект у нас в стране или за рубежом плечом к плечу с ребятами из других стран. Именно так происходит обмен культурами, именно так происходит знание языка, именно так понимание религии, каких-то других вещей, которые потом позволяют выстраивать именно эти дружественные связи, когда мы говорим сегодня про дружественные страны", - подчеркнул Киселев.