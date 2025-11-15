РСО мотивирует молодежь в СНГ создавать свои студотряды, заявил депутат

КРАСНОЯРСК, 15 ноя - РИА Новости. Дух Российских студенческих отрядов (РСО) цепляет студентов за рубежом и мотивирует молодежь стран СНГ создавать свои отряды, заявил РИА Новости председатель наблюдательного совета РСО, первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев.
Всероссийский слет студенческих отрядов проходит в Красноярске с 13 по 16 ноября и посвящен окончанию 66-го трудового сезона. Мероприятие объединило более 3 тысяч человек из 85 регионов страны и дружественных стран.
"Сегодня, наверное, как студенческие отряды появились в нашей стране по инициативе молодежи, то сегодня именно эта идея, смысл и дух студенческих отрядов также начал цеплять и зарубежных ребят… Именно вот те смыслы, которые заложены в студенческом отряде - созидательный труд, команда, единство, дружба на года, любовь к своей родине, к труду, уважение к труду - это то, что, наверное, сегодня откликается вообще всей молодежи страны, мира", - сказал Киселев, отвечая на вопрос РИА Новости о развитии студенческих отрядов в странах СНГ.
Он напомнил, что сотрудничество в эпоху современной истории РСО началось с международных атомных строек, на работе с объектами Олимпиады в Сочи. Кроме того, молодежь из 11 стран трудилась на объектах Российских железных дорог.
"Потом, конечно же, мы понимаем, что история Советского Союза не ушла никуда, и раньше это было символом единства, и действительно весь Союз строили сами молодые ребята… И каждый строил республику другого своего друга. Это было единство, сплочение и создание такого большого, великого государства", - подчеркнул Киселев.
Председатель набсовета РСО выразил уверенность, что перспектива развития студенческих отрядов в сфере развития движения в других странах большая.
"Мы подработаем с точки зрения законодательства для того, чтобы эти обмены были гораздо проще и легче, потому что есть своя специфика сезонности и короткого въезда. Но я считаю, что ничего лучше нет в нашей стране... чем работать и создавать какой-то объект у нас в стране или за рубежом плечом к плечу с ребятами из других стран. Именно так происходит обмен культурами, именно так происходит знание языка, именно так понимание религии, каких-то других вещей, которые потом позволяют выстраивать именно эти дружественные связи, когда мы говорим сегодня про дружественные страны", - подчеркнул Киселев.
Ранее президент России Владимир Путин на форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана напомнил, что история студенческих отрядов в СССР началась именно с казахстанских отрядов. Глава государства отметил, что хотел бы привлечь внимание к набирающему все большую популярность в России движению студенческих отрядов.
Российские студенческие отряды - крупнейшее трудовое движение российской молодёжи. В 2025 году в РСО состоят более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России.