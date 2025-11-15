https://ria.ru/20251115/dtp-2055232488.html
В Махачкале произошло крупное ДТП
ДТП с участием семи автомобилей произошло в Махачкале, пострадал один человек, сообщили в субботу в пресс-службе МВД Дагестана. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-15T23:45:00+03:00
2025-11-15T23:45:00+03:00
2025-11-16T13:12:00+03:00
