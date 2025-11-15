Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале произошло крупное ДТП - РИА Новости, 16.11.2025
23:45 15.11.2025 (обновлено: 13:12 16.11.2025)
В Махачкале произошло крупное ДТП
В Махачкале произошло крупное ДТП - РИА Новости, 16.11.2025
В Махачкале произошло крупное ДТП
ДТП с участием семи автомобилей произошло в Махачкале, пострадал один человек, сообщили в субботу в пресс-службе МВД Дагестана. РИА Новости, 16.11.2025
В Махачкале произошло крупное ДТП

В Махачкале произошло ДТП с участием семи автомобилей

МАХАЧКАЛА, 15 ноя - РИА Новости. ДТП с участием семи автомобилей произошло в Махачкале, пострадал один человек, сообщили в субботу в пресс-службе МВД Дагестана.
"Сегодня вечером на второстепенной улице проспекта Гамидова произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado… столкнулся с автомобилем KIA Rio, который выезжал с парковочного места задним ходом. От удара оба транспортных средства отбросило на пять автомобилей, припаркованных вдоль проезжей части", – говорится в сообщении.
Водитель Toyota сразу скрылся с места ДТП, сотрудники полиции принимают меры по его задержанию, отметили в МВД. Водителя KIA Rio с различными травмами доставили в больницу.
Автобус наехал на препятствие и врезался в опору моста в Челябинске - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В ДТП в Челябинске пострадали 12 человек
