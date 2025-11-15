Рейтинг@Mail.ru
Фейковых историй о России создается больше, чем о Трампе, отметил Дмитриев
01:08 15.11.2025
Фейковых историй о России создается больше, чем о Трампе, отметил Дмитриев
россия, сша, дональд трамп, кирилл дмитриев, джеффри эпштейн, агентство по международному развитию сша, российский фонд прямых инвестиций
Россия, США, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Джеффри Эпштейн, Агентство по международному развитию США, Российский фонд прямых инвестиций
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что о России создается больше фейковых историй, чем о президенте США Дональде Трампе, и призвал ликвидировать "глобалисткую медиамашину" из-за появления неправдоподобных историй.
"Фейковые левые нарративы будут появляться снова и снова, пока глобалистская медиамашина не будет систематически демонтирована. Закрытие USAID было лишь одним из десятков необходимых шагов. Россия это знает: о ней создается больше фейковых историй, чем даже о Трампе - рекорд, который, кажется, невозможно побить", - написал Дмитриев в соцсети X.
В своей публикации в соцсети X Дмитриев также прикрепил скриншот из соцсети Truth Social Трампа, в котором он попросит минюст открыть расследование в отношении связей бывшего американского лидера демократа Билла Клинтона и других лиц со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. В своем сообщении президент также сравнил дело о преступлениях Эпштейна с "российской аферой", так как, по его словам, стрелки от этого разбирательства "ведут к демократам".
Еще в феврале администрация Трампа фактически приостановила деятельность USAID, которое использовалось для реализации американской внешней политики и служило влияниям на другие страны. В марте госсекретарь США Марко Рубио, назначенный временным руководителем USAID, заявил, что правительство по итогам проверки прекратило действие свыше 80% программ этого ведомства.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Агентство по развитию США спонсировало Би-би-си, заявил Дмитриев
12 ноября, 10:39
12 ноября, 10:39
 
Россия, США, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Джеффри Эпштейн, Агентство по международному развитию США, Российский фонд прямых инвестиций
 
 
