Фейковых историй о России создается больше, чем о Трампе, отметил Дмитриев

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что о России создается больше фейковых историй, чем о президенте США Дональде Трампе, и призвал ликвидировать "глобалисткую медиамашину" из-за появления неправдоподобных историй.