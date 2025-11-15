Фейковых историй о России создается больше, чем о Трампе, отметил Дмитриев

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что о России создается больше фейковых историй, чем о президенте США Дональде Трампе, и призвал ликвидировать "глобалисткую медиамашину" из-за появления неправдоподобных историй.
"Фейковые левые нарративы будут появляться снова и снова, пока глобалистская медиамашина не будет систематически демонтирована. Закрытие USAID было лишь одним из десятков необходимых шагов. Россия это знает: о ней создается больше фейковых историй, чем даже о Трампе - рекорд, который, кажется, невозможно побить", - написал Дмитриев в соцсети X.
В своей публикации в соцсети X Дмитриев также прикрепил скриншот из соцсети Truth Social Трампа, в котором он попросит минюст открыть расследование в отношении связей бывшего американского лидера демократа Билла Клинтона и других лиц со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. В своем сообщении президент также сравнил дело о преступлениях Эпштейна с "российской аферой", так как, по его словам, стрелки от этого разбирательства "ведут к демократам".
Еще в феврале администрация Трампа фактически приостановила деятельность USAID, которое использовалось для реализации американской внешней политики и служило влияниям на другие страны. В марте госсекретарь США Марко Рубио, назначенный временным руководителем USAID, заявил, что правительство по итогам проверки прекратило действие свыше 80% программ этого ведомства.
