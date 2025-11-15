Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила не менее шести БПЛА в Воронежской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:33 15.11.2025
ПВО уничтожила не менее шести БПЛА в Воронежской области
ПВО уничтожила не менее шести БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 15.11.2025
ПВО уничтожила не менее шести БПЛА в Воронежской области
ПВО уничтожила не менее шести БПЛА в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 15.11.2025
воронежская область
безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
ПВО уничтожила не менее шести БПЛА в Воронежской области

Силы ПВО уничтожили не менее шести БПЛА в Воронежской области

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" . Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. ПВО уничтожила не менее шести БПЛА в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в пяти районах Воронежской области было обнаружено и уничтожено не менее 6 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гусев в Telegram-канале.
07:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
