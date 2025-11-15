АвтоВАЗ продал более 1000 машин Lada Aura в 2025 году

"С января по октябрь этого года на учет встало 1118 автомобилей Lada Aura. Напомню, что это самая дорогая модель производства "АвтоВАЗа". Она представляет из себя удлиненную и более оснащенную версию Lada Vesta", - написал Целиков в своем Telegram-канале.