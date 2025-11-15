Рейтинг@Mail.ru
АвтоВАЗ продал более 1000 машин Lada Aura в 2025 году
17:07 15.11.2025
АвтоВАЗ продал более 1000 машин Lada Aura в 2025 году
АвтоВАЗ продал более 1000 машин Lada Aura в 2025 году
Продажи новых автомобилей Lada Aura в России за 10 месяцев 2025 года составили 1118 экземпляров, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. РИА Новости, 15.11.2025
авто
россия
москва
автостат
автоваз
lada vesta
россия
москва
авто, россия, москва, автостат, автоваз, lada vesta
Авто, Россия, Москва, Автостат, АвтоВАЗ, Lada Vesta
АвтоВАЗ продал более 1000 машин Lada Aura в 2025 году

Продажи новых Lada Aura в РФ в январе-октябре составили 1118 штук

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Aura
Автомобиль Lada Aura - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Автомобиль Lada Aura. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Продажи новых автомобилей Lada Aura в России за 10 месяцев 2025 года составили 1118 экземпляров, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"АвтоВАЗ" начал розничные продажи автомобилей Lada Aura 30 ноября 2024 года.
"С января по октябрь этого года на учет встало 1118 автомобилей Lada Aura. Напомню, что это самая дорогая модель производства "АвтоВАЗа". Она представляет из себя удлиненную и более оснащенную версию Lada Vesta", - написал Целиков в своем Telegram-канале.
Эксперт уточнил, что физические лица за указанный период приобрели 586 "Аур" или 52,4% от общего числа продаж, а юрлица купили 532 автомобиля или 47,6%.
Наибольшим спросом данная модель пользуется в Москве и Московской области, на которые суммарно приходится 13% всех продаж Aura. Следом идут Татарстан (10%), Самарская область (8%) и Санкт-Петербург (4%). Еще примерно по 3% продаж приходится на Воронежскую, Челябинскую и Свердловскую области.
"В целом, Lada Aura, хотя бы штучно, появилась уже в 80 регионах России", - заключил руководитель "Автостата".
АвтоРоссияМоскваАвтостатАвтоВАЗLada Vesta
 
 
