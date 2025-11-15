Рейтинг@Mail.ru
В Сирии рассказали, что мешает интеграции курдов - РИА Новости, 15.11.2025
16:09 15.11.2025
В Сирии рассказали, что мешает интеграции курдов
В Сирии рассказали, что мешает интеграции курдов
в мире
сирия
дамаск (город)
ахмед аш-шараа
ливан
сирийские демократические силы
в мире, сирия, дамаск (город), ахмед аш-шараа, ливан, сирийские демократические силы
В мире, Сирия, Дамаск (город), Ахмед аш-Шараа, Ливан, Сирийские демократические силы
В Сирии рассказали, что мешает интеграции курдов

Ахмад: интеграция курдских сил невозможна без создания единой сирийской армии

© AP Photo / Felipe DanaБойцы "Сирийских демократических сил"
Бойцы Сирийских демократических сил - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Бойцы "Сирийских демократических сил". Архивное фото
БЕЙРУТ, 15 ноя - РИА Новости. Интеграция курдских формирований "Сирийских демократических сил" (СДС) в вооруженные силы Сирии невозможна без формирования единой сирийской армии, заявил РИА Новости представитель Демократической автономной администрации северо-востока Сирии в Ливане Абдельсалам Ахмад.
СДС, сформированные при поддержке США под предлогом борьбы с запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ, контролируют северо-восток Сирии - около трети территории страны, где после начала вооруженного конфликта в 2011 году курды объявили собственную автономию с независимой от Дамаска администрацией. На контролируемых курдами территориях расположены основные нефтяные и газовые месторождения, а также значительная часть сельскохозяйственных земель.
Ахмед аш-Шараа - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Сирия разделяет с Россией стратегические интересы, заявил аш-Шараа
12 ноября, 02:02
"Фактически говорить о включении СДС в сирийскую армию в том виде, в каком ее сегодня подает переходная власть в Дамаске, не приходится по одной принципиальной причине: у Сирии сейчас попросту нет единой национальной военной структуры, в которую можно было бы интегрировать какое-либо формирование. То, что было объявлено "созданием новой армии", по сути, не вышло за рамки конференции, объединившей разрозненные военизированные формирования и вооруженные группы без построения реального военного института с национальной доктриной, централизованным командованием и единым управлением", - считает Ахмад.
По его словам, назвать какие-либо сроки интеграции невозможно, так как речь идет не только о военной составляющей вопроса, а "этот процесс напрямую зависит от появления согласованной национальной политической основы".
"До обсуждения любых механизмов объединения необходимо решить ключевые задачи: переписать конституционную декларацию, определить модель государственного управления и формат взаимодействия центра с регионами, а также сформировать переходную власть, обладающую национальной легитимностью и способную руководить переходным этапом и курировать создание единой военной структуры", - добавил Ахмад.
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Курды согласны передать Дамаску контроль за добычей нефти, пишут СМИ
12 октября, 00:39
Говоря об обеспечении безопасности курдского населения на северо-востоке Сирии, собеседник агентства пояснил, что данный вопрос нельзя оставлять на "волю обстоятельств". Он должен опираться на три взаимодополняющих элемента: инклюзивную, легитимную переходную власть, способную контролировать все вооруженные силы; местные структуры безопасности, защищающие общество в рамках децентрализованной государственности; а также международные гарантии, исключающие применение силы или любые акты возмездия. "Только такая модель способна предотвратить повторение трагических событий, подобных тем, что пережили жители побережья (провинций Тартус и Латакия - ред.) и Сувейды", - отметил он.
Ранее президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа выразил мнение, что интеграцию курдских СДС в вооруженные силы САР должны контролировать американские военные. При этом представитель курдской автономной администрации в северо-восточных регионах Сирии Бадран Джиа Курд заявил, что СДС могут быть интегрированы только в качестве отдельных подразделений.
В марте командующий СДС Мазлум Абди и аш-Шараа заключили в Дамаске соглашение, которое гарантирует права всех сирийцев на представительство и участие в политическом процессе и во всех государственных институтах на основе компетентности, независимо от их религиозной или этнической принадлежности, а также признание курдского населения как коренного народа Сирии с закреплением за ним гражданских и конституционных прав, прекращение огня на всей территории Сирии и интеграцию всех гражданских и военных институтов на северо-востоке Сирии в систему государственной власти, включая контроль над пограничными пунктами, аэропортами и нефтегазовыми месторождениями.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Лавров рассказал, к чему могут привести игры с курдами в автономию
8 октября, 19:47
 
