В Сирии рассказали, что мешает интеграции курдов

БЕЙРУТ, 15 ноя - РИА Новости. Интеграция курдских формирований "Сирийских демократических сил" (СДС) в вооруженные силы Сирии невозможна без формирования единой сирийской армии, заявил РИА Новости представитель Демократической автономной администрации северо-востока Сирии в Ливане Абдельсалам Ахмад.

СДС, сформированные при поддержке США под предлогом борьбы с запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ, контролируют северо-восток Сирии - около трети территории страны, где после начала вооруженного конфликта в 2011 году курды объявили собственную автономию с независимой от Дамаска администрацией. На контролируемых курдами территориях расположены основные нефтяные и газовые месторождения, а также значительная часть сельскохозяйственных земель.

"Фактически говорить о включении СДС в сирийскую армию в том виде, в каком ее сегодня подает переходная власть в Дамаске, не приходится по одной принципиальной причине: у Сирии сейчас попросту нет единой национальной военной структуры, в которую можно было бы интегрировать какое-либо формирование. То, что было объявлено "созданием новой армии", по сути, не вышло за рамки конференции, объединившей разрозненные военизированные формирования и вооруженные группы без построения реального военного института с национальной доктриной, централизованным командованием и единым управлением", - считает Ахмад.

По его словам, назвать какие-либо сроки интеграции невозможно, так как речь идет не только о военной составляющей вопроса, а "этот процесс напрямую зависит от появления согласованной национальной политической основы".

"До обсуждения любых механизмов объединения необходимо решить ключевые задачи: переписать конституционную декларацию, определить модель государственного управления и формат взаимодействия центра с регионами, а также сформировать переходную власть, обладающую национальной легитимностью и способную руководить переходным этапом и курировать создание единой военной структуры", - добавил Ахмад.

Говоря об обеспечении безопасности курдского населения на северо-востоке Сирии, собеседник агентства пояснил, что данный вопрос нельзя оставлять на "волю обстоятельств". Он должен опираться на три взаимодополняющих элемента: инклюзивную, легитимную переходную власть, способную контролировать все вооруженные силы; местные структуры безопасности, защищающие общество в рамках децентрализованной государственности; а также международные гарантии, исключающие применение силы или любые акты возмездия. "Только такая модель способна предотвратить повторение трагических событий, подобных тем, что пережили жители побережья (провинций Тартус Латакия - ред.) и Сувейды", - отметил он.

Ранее президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа выразил мнение, что интеграцию курдских СДС в вооруженные силы САР должны контролировать американские военные. При этом представитель курдской автономной администрации в северо-восточных регионах Сирии Бадран Джиа Курд заявил, что СДС могут быть интегрированы только в качестве отдельных подразделений.