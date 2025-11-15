"Пулково" работает штатно, несмотря на снегопад

Пресс-служба также уточнила, что не все задержки рейсов из аэропорта "Пулково" связаны с погодными условиями. В частности, в ночное время в ряде аэропортов страны вводились ограничения, что вносит коррективы в расписание. Вылеты нескольких зарубежных рейсов задержаны из-за позднего прибытия самолетов.