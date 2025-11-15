https://ria.ru/20251115/aeroport-2055149801.html
"Пулково" работает штатно, несмотря на снегопад
"Пулково" работает штатно, несмотря на снегопад - РИА Новости, 15.11.2025
"Пулково" работает штатно, несмотря на снегопад
Петербургский аэропорт "Пулково" работает штатно, несмотря на первый снегопад, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T11:31:00+03:00
2025-11-15T11:31:00+03:00
2025-11-15T11:56:00+03:00
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
день народного единства
санкт-петербург
Новости
ru-RU
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" работает штатно, несмотря на первый снегопад, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта).
Ранее сообщалось, что вечером в пятницу в Петербурге
прошел сильный снег, последствия снегопада устраняют более 600 единиц техники и более 300 дворников.
"Аэропорт "Пулково
" справился с первым снегопадом. На работу вышла снегоуборочная техника, а службы аэропорта трудились в усиленном режиме. Всю ночь аэропорт продолжал принимать и отправлять рейсы... Аэропорт "Пулково" работает штатно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что перед вылетом самолеты могут обрабатываться противообледенительной жидкостью.
Пресс-служба также уточнила, что не все задержки рейсов из аэропорта "Пулково" связаны с погодными условиями. В частности, в ночное время в ряде аэропортов страны вводились ограничения, что вносит коррективы в расписание. Вылеты нескольких зарубежных рейсов задержаны из-за позднего прибытия самолетов.