"Пулково" работает штатно, несмотря на снегопад
11:31 15.11.2025 (обновлено: 11:56 15.11.2025)
"Пулково" работает штатно, несмотря на снегопад
"Пулково" работает штатно, несмотря на снегопад - РИА Новости, 15.11.2025
"Пулково" работает штатно, несмотря на снегопад
Петербургский аэропорт "Пулково" работает штатно, несмотря на первый снегопад, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор... РИА Новости, 15.11.2025
2025
"Пулково" работает штатно, несмотря на снегопад

Петербургский аэропорт "Пулково" работает штатно, несмотря на снегопад

© РИА Новости / Артем Пряхин
Женщина во время первого снега в Санкт-Петербурге
Женщина во время первого снега в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
Женщина во время первого снега в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" работает штатно, несмотря на первый снегопад, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта).
Ранее сообщалось, что вечером в пятницу в Петербурге прошел сильный снег, последствия снегопада устраняют более 600 единиц техники и более 300 дворников.
"Аэропорт "Пулково" справился с первым снегопадом. На работу вышла снегоуборочная техника, а службы аэропорта трудились в усиленном режиме. Всю ночь аэропорт продолжал принимать и отправлять рейсы... Аэропорт "Пулково" работает штатно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что перед вылетом самолеты могут обрабатываться противообледенительной жидкостью.
Пресс-служба также уточнила, что не все задержки рейсов из аэропорта "Пулково" связаны с погодными условиями. В частности, в ночное время в ряде аэропортов страны вводились ограничения, что вносит коррективы в расписание. Вылеты нескольких зарубежных рейсов задержаны из-за позднего прибытия самолетов.
Аэропорты Московского региона работают штатно на фоне снегопада
10:39
Аэропорты Московского региона работают штатно на фоне снегопада
