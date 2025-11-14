Рейтинг@Mail.ru
Гросси рассказал, как Россия и МАГАТЭ преодолели опасную ситуацию на ЗАЭС - РИА Новости, 14.11.2025
15:04 14.11.2025
Гросси рассказал, как Россия и МАГАТЭ преодолели опасную ситуацию на ЗАЭС
Сотрудничество России и МАГАТЭ позволило преодолеть опасную ситуацию на Запорожской атомной электростанции, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 14.11.2025
КАЛИНИНГРАД, 14 ноя - РИА Новости. Сотрудничество России и МАГАТЭ позволило преодолеть опасную ситуацию на Запорожской атомной электростанции, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Он (глава "Росатома" Лихачев - ред.) справедливо подчеркнул, что, работая сообща, мы смогли преодолеть очень опасную ситуацию (на ЗАЭС - ред.)", - сказал Гросси, общаясь с журналистами в пятницу.
