Главы "Росатома" и МАГАТЭ начали встречу в Калининграде
10:38 14.11.2025 (обновлено: 11:59 14.11.2025)
Главы "Росатома" и МАГАТЭ начали встречу в Калининграде
Главы "Росатома" и МАГАТЭ начали встречу в Калининграде
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси начали встречу в Калининграде, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T10:38:00+03:00
2025-11-14T11:59:00+03:00
россия, алексей лихачев, рафаэль гросси, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, в мире
Россия, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, В мире
Главы "Росатома" и МАГАТЭ начали встречу в Калининграде

Лихачев и Гросси встретились в Калининграде

© РИА Новости / Пресс-служба Росатома | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси перед началом встречи в Калининграде. 14 ноября 2025
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси перед началом встречи в Калининграде. 14 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Росатома
Перейти в медиабанк
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси перед началом встречи в Калининграде. 14 ноября 2025
КАЛИНИНГРАД, 14 ноя - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси начали встречу в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости.
Лихачев и Гросси возглавляют делегации на очередном раунде консультаций между Россией и МАГАТЭ.
Главы "Росатома" и МАГАТЭ пожали друг другу руки и прошли в зал.
Ульянов осудил доклад МАГАТЭ о ситуации на ЗАЭС
13 ноября, 15:36
 
Россия Алексей Лихачев Рафаэль Гросси Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" МАГАТЭ В мире
 
 
