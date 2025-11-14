Группировка "Восток" уничтожила до 1665 боевиков ВСУ за неделю

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за неделю уничтожили до 1665 военнослужащих ВСУ, 11 боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области, сообщило в пятницу журналистам Минобороны РФ.