Группировка "Восток" уничтожила до 1665 боевиков ВСУ за неделю - РИА Новости, 14.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 14.11.2025
Группировка "Восток" уничтожила до 1665 боевиков ВСУ за неделю
Подразделения группировки войск "Восток" за неделю уничтожили до 1665 военнослужащих ВСУ, 11 боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике и... РИА Новости, 14.11.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
донецкая народная республика
днепропетровская область
донецкая народная республика, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Спецоперация
Российский военный
Российский военный. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за неделю уничтожили до 1665 военнослужащих ВСУ, 11 боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области, сообщило в пятницу журналистам Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 1665 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 81 автомобиль. Уничтожены девять орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Украинский военнослужащий
ВСУ за неделю потеряли более 365 военных в районе Купянска
