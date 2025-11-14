Рейтинг@Mail.ru
14.11.2025
05:52 14.11.2025
Вашингтон и Сеул призвали КНДР к денуклеаризации
Вашингтон и Сеул призвали КНДР к денуклеаризации - РИА Новости, 14.11.2025
Вашингтон и Сеул призвали КНДР к денуклеаризации
в мире, кндр (северная корея), сша, вашингтон (штат), ли чжэ мен, дональд трамп, сеул
В мире, КНДР (Северная Корея), США, Вашингтон (штат), Ли Чжэ Мен, Дональд Трамп, Сеул
Вашингтон и Сеул призвали КНДР к денуклеаризации

Белый дом: США и Сеул подтвердили приверженность денуклеаризации КНДР

© AP Photo / Jose Luis MaganaУ здания Белого дома в Вашингтоне
У здания Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
У здания Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Вашингтон и Сеул заявили о приверженности денуклеаризации КНДР, призвали ее к диалогу, следует из заявления Белого дома.
"Лидеры (США и Республики Корея – ред.) подтвердили свою приверженность полной денуклеаризации КНДР, миру и стабильности на Корейском полуострове", – говорится в заявлении по итогам прошедшей в конце октября встречи президентов.
Лидер Южной Кореи Ли Чжэ Мён и президент США Дональд Трамп также призвали КНДР к "диалогу" и соблюдению "международных обязательств".
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В КНДР назвали ядерное оружие самым точным выбором
