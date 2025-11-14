https://ria.ru/20251114/vashington-2054904176.html
Вашингтон и Сеул призвали КНДР к денуклеаризации
Вашингтон и Сеул призвали КНДР к денуклеаризации - РИА Новости, 14.11.2025
Вашингтон и Сеул призвали КНДР к денуклеаризации
Вашингтон и Сеул заявили о приверженности денуклеаризации КНДР, призвали ее к диалогу, следует из заявления Белого дома. РИА Новости, 14.11.2025
Вашингтон и Сеул призвали КНДР к денуклеаризации
Белый дом: США и Сеул подтвердили приверженность денуклеаризации КНДР